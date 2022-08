Doja Cat si rasa i capelli e attacca gli hater: “Ho vinto un Grammy e voi pensate al mio corpo” Dopo essersi rasata capelli e sopracciglia a zero, la rapper Doja Cat attacca gli hater che continuano a soffermarsi sul suo aspetto fisico.

A cura di Francesco Raiola

Doja Cat attacca gli hater che stanno continuando a insultarla dopo la scelta di radersi i capelli zero. Sono passati pochi giorni da quando la rapper americana ha scelto un cambio look radicale, mostrandosi con il capo completamente glabro e radendosi anche le sopracciglia durante una diretta Instagram. A quel punto alcuni fan hanno cominciato a speculare sulla sua salute al punto che lei stessa ha voluto spiegare di star bene e di aver fatto questa scelta perché non le piaceva più avere i capelli. per la maggior parte del tempo, ha detto la cantante, era costretta a portare parrucche, non mostrando mai, praticamente, la sua vera acconciatura.

Questa scelta deriva anche dalla possibilità, così, di poter indossare meglio le parrucche che è costretta a mettere per lavoro. Nonostante ciò, alcune persone continuano a soffermarsi su questa scelta estetica, al punto da farla tornare sull'argomento con un tweet in cui in senza peli sulla lingua spiega di voler esser giudicata per la sua arte e non per il suo aspetto fisico: "Ho vinto un Grammy e ho viaggiato per il fottuto mondo, sono arrivata alla numero 1 in classifica e sono diventata disco di platino. Faccio colpo su colpo su colpo e tutti voi volete che sembri sco**bile per voi in modo da poter andare a casa e masturbarvi tutto il giorno mentre vivete nel seminterrato di vostra madre. Andate a farvi fo**ere".

Già nei giorni scorsi la rapper di Kiss me so, Say So e Woman, tra le altre, aveva risposto ad alcuni hater riguardo alla voglia di rasarsi a zero capelli e sopracciglia: "Sono ricca e sto bene. Solo tutta la merda dello ‘Stai bene, regina?' mi fa venire voglia di strapparmi… gli unici peli che ho lasciato sul mio corpo, vale a dire quelli pubici… Voglio strappare i miei cazzo di peli pubici, lo odio assolutamente". E aveva spiegato: "Mi allenerei, ma non riuscivo a concentrarmi perché ero più preoccupato per il mio aspetto. O come stavano i miei capelli e come mantenerli aderenti al mio cuoio capelluto. Non riesco a credere che mi ci sia voluto così tanto tempo per dire: ‘Rasati la tua fottuta testa'".