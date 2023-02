Diodato torna in tour in Italia e in Europa: il 24 marzo esce il nuovo album Diodato annuncia il nuovo album, intitolato “Così speciale”, in uscita il 24 marzo, anticipato dal nuovo singolo che sarà fuori il 3 marzo e un tour con 10 date in Italia e in Europa.

A cura di Cristina Somma

Diodato (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Diodato torna con un nuovo album e un tour in Italia e in Europa che partirà ad aprile. Il disco si intitola "Così speciale" e sarà fuori il 24 marzo, anticipato dalla title track che verrà pubblicata il 3 marzo su tutte le piattaforme. L'ultimo lavoro di Diodato prima di quest'ultima uscita risale al 2020 quando il suo album "Che vita meravigliosa", anticipato dal singolo estratto "Fai rumore", inedito vincitore del festival di Sanremo di quell'anno, è stato certificato disco di platino.

L'esibizione con la voce di Diodato che intona "Fai rumore" in un'arena di Verona completamente vuota, dopo la vittoria a Sanremo conquistata durante la quarantena, è ancora oggi un simbolo italiano che invoca le emozioni e i sentimenti di quel buio periodo di pandemia di Covid-19 che ha pervaso il mondo in quel 2020. Due anni dopo, con quello stesso singolo, Diodato si è esibito all'Eurovision Song Contest di Torino, regalando al mondo un'altra performance indimenticabile.

Così speciale, il nuovo disco di Diodato

Il nuovo disco intitolato "Così speciale" uscirà il 24 marzo e sarà composto da 10 inediti. Il primo estratto sarà la title track, seconda traccia all'interno del disco, che dal 3 marzo sarà su tutte le piattaforme. Si tratta di una ballad suonata al pianoforte con una voce che l'accompagna all'unisono che risponde all'esigenza dell'artista di raccontare. Diodato esegue la canzone in una crescendo strumentale e canta la consapevolezza e la certezza di aver vissuto qualcosa di importante, celebrando un passato osservato da una finestra che affaccia su questi momenti cristallizzati, che appare davvero così speciale. L'inedito di apertura della release invece si intitola Ci vorrebbe un miracolo.

Le tracce di "Così speciale", l'ultimo album di Diodato

L'album sarà disponibile in formato CD, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente CD con artwork bianco, vinile con artwork bianco, 2 fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità. Ecco i titoli delle dieci tracce che compongono l'album.

Ci vorrebbe un miracolo Così speciale Ormai non c'eri che tu Che casino Occhiali da sole Buco nero Ci dobbiamo incontrare Se mi vuoi Lasciati andare Vieni a ridere di me

Il tour di Diodato in Italia e in Europa nel 2023

Diodato, oltre al suo nuovo album, dopo il successo dei live negli Stati Uniti, ha annunciato un tour di 10 date che lo vedremo calcare i palchi italiani, ma anche europei. Il tour partirà dall'Italia: Padova il 15 aprile, poi Milano il 20 aprile, Torino il 22 aprile, Bologna il 27 aprile.

Poi arriverà in Europa a maggio, con la prima data che sarà a Madrid l'11 maggio, poi Berlino il 18 maggio, Parigi il 20 maggio, Amsterdam il 26 maggio, Praga il 27 maggio, Roma il 27 luglio (data che era prevista per il 29 aprile, ma poi è stata spostata). Le prevendite saranno disponibili su tutti i siti autorizzati o sul sito ufficiale di Otr Live, organizzatore degli eventi.