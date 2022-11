Dieci stadi per i Pinguini Tattici Nucleari: l’annuncio della band dopo i sold out di Milano e Roma I Pinguini Tattici Nucelari hanno annunciato il tour degli stadi dopo i sold out in poche ore dei concerti previsti al san Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il calendario completo del loro tour negli stadi che terranno nel 2023. Dopo il sold out in poche ore del concerto allo stadio San Siro di Milano e il raddoppio con la data all'Olimpico di Roma, la band ha annunciato di aver chiuso un vero e proprio tour negli stadi, che arriva a un anno da quello nei palazzetti che ha visto un pubblico di circa 300 mila persone seguire live una delle band più amate del pop italiano di questi ultimi anni. Il concerto di Milano è stato annunciato sold out in sole 12 ore mentre ce ne ha messa qualcuna in più quello di Roma che comunque in tre giorni ha visto il tutto esaurito. E in occasione di questi due sold out la band postò una foto del loro primo concerto a Na Cosetta di Roma: "Cinquanta persone, che facevano il casino di 1000. Proprio oggi è andato sold out lo Stadio Olimpico, così come San Siro. Ci sono tante cose che vi vogliamo dire, e lo faremo nei prossimi giorni, ma per ora ci godiamo soltanto questi enormi traguardi. Stiamo abusando di questa parola in questi ultimi tempi ma lo ribadiamo: GRAZIE" avevano scritto.

Contando i due sold out, praticamente in pochi giorni i Pinguini hanno venduto un centinaio di migliaia di biglietti che si moltiplicheranno nelle prossime ore, visto che sono già aperte le prevendite per tutti i concerti sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, mentre quelle per Venezia apriranno alle ore 18.11 dell'11/11/22. La band, quindi, ha annunciato che oltre a Roma e Milano, entrambe raddoppiate suoneranno al Parco San Giuliano Mestre di Venezia per la data zero il 7 luglio 2023, allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 15 luglio 2023, allo Stadio Olimpico di Torino il 19 luglio, allo stadio San Nicola di Bari il 27 luglio, al San Filippo di Messina il 30 luglio e al Red Valley Festival di Olbia il 13 agosto.

Nei giorni scorsi, la band capitanata da Riccardo Zanotti ha anche annunciato l'uscita del loro nuovo album, "Fake news" che sarà pubblicato il 2 dicembre che vivranno in nove versioni diverse. Nelle scorse settimane, poi, dopo "Dentista Croazia", canzone pubblicata alla fine del tour estivo, in cui hanno portato anche "Giovani Wannabe", tormentone del 2022 che ha collezionato un triplo platino, la band ha pubblicato "Ricordi", che al momento è stato certrificato disco di Platino e da quattro settimane è in testa alla classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane ed è terza nella classifica Fimi dei singoli.

