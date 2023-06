Dieci anni di BTS, RM: “Abbiamo costruito il nostro mondo che nessuno può capire” La lettera di RM per i 10 anni di vita dei BTS, la band che ha rivoluzionato il pop mondiale.

A cura di Redazione Music

BTS (Amy Sussman/Getty Images)

Sono passati dieci anni dalla formazione dei BTS, la band coreana che ha rivoluzionato il pop mondiale, portando alla ribalta il K-Pop, appunto, e andando alla conquista anche di un mercato complesso come quello americano, riuscendo a conquistare la vetta delle classifiche. Per questo motivo, in un momento in cui la band è ferma perché alcuni dei membri sono impegnati con la leva militare obbligatoria, RM, J-hope e Jimin hanno comunque voluto condividere con i fan, l'Army, come viene chiamata, un pensiero su cosa sono stati questi dieci anni per loro, anni in cui la loro vita è completamente cambiata.

RM ha voluto condividere una lettera scritta a mano in cui racconta come sia cambiato in questi 10 anni, facendo fatica a riconoscere il sé ventenne, ora che ne ha trenta. "Hanno detto che 10 anni possono cambiare montagne o fiumi, ed è vero. Ci sono stati innumerevoli alti e bassi. Ci sono state molte albe che nemmeno ricordo. Sono una persona diversa a 30 anni, da quella che ero a 20. Ora, trovo il mio io passato ancora più sconosciuto" si legge nella lettera, tradotta da Koreaboo. "È una cosa così speciale, sentirsi come se fossi stato incantato dalle parole. Finché un sostantivo non è diventato un pronome. Fino a quando l'antiproiettile (il nome BTS deriva da Bangtan Sonyeondan, che si traduce in Boy Scout antiproiettili, dove i proiettili erano gli stereotipi e le critiche ai giovani, ndr) non diventa BTS, l'esercito diventa ARMY… C'era molto vento, pioggia e amore. Forse abbiamo costruito il nostro mondo, uno che nessuno può capire" continua il cantante.

Nel ringraziare i fan, RM racconta che stanno pensando al prosieguo della loro carriera: "Grazie all'ARMY e alle tante persone che ci hanno aiutato, abbiamo potuto vivere qualcosa di speciale, che non potremo più rivivere. Guardando indietro, anche se mi immergo nel ricordo, mi sono abituato a sfondare molte porte senza sosta. Anche adesso sto ancora cercando di indovinare il nostro secondo capitolo. Sembra che saremo in grado di diventare qualsiasi cosa. Le preoccupazioni che avevo quando avevo 17 e 20 anni, così come la doppia faccia delle cose, sono ancora valide. Man mano che divento adulto, ho imparato che ci sono molte cose al mondo che non possono essere spiegate con le parole. E che le cose che sembrano non cambieranno mai, un giorno lo faranno. Inoltre, la nascita di un solo ‘nome' richiede l'amore e la forza di così tante persone".

"Mi sento ancora piuttosto inadeguato – conclude RM -. Forse anche in futuro le cose continueranno a sembrare poco familiari, insicure, persino dolorose. Ma cercherò di migliorare. Insieme ma separati, lontani ma vicini. Spero che sarò con tutti voi, e che anche voi sarete con me. I membri, lo staff, la famiglia e gli amici! E l'ARMY! Avete lavorato tutti così duramente. Viviamo bene insieme, anche nei prossimi 10 anni. In questo dannato mondo! Vi amo".