“Devo operarmi d’urgenza”, Tony Colombo cancella i prossimi concerti per problemi di salute Un problema di colecisti costringerà Tony Colombo a un’operazione d’urgenza che lo obbliga s rinviare alcuni dei prossimi concerti.

A cura di Redazione Music

Tony Colombo ha annunciato sui suoi social che a causa di un intervento è stato obbligato a cancellare alcuni dei suoi concerti previsti per le prossime settimane. Una colecisti, infatti, lo obbligherà a un'operazione d'urgenza, dopo che la scorsa notte è stato vittima di forti dolori al petto e alla bocca dello stomaco. Con un video sui suoi social, quindi, il cantante napoletano ha spiegato al pubblico perché nei prossimi giorni non potrà esibirsi. Il post che accompagnava il video spiegava: "DEVO OPERARMI D’URGENZA!! Sono mesi che soffro di un disturbo che non riuscivo a capire cosa fosse, preso dalle tante cose da fare non ho approfondito pur essendo andato a finire in ospedale un paio di volte. Stanotte l’ennesimo attacco mi ha portato al ricovero e mi vede costretto a fare un’intervento immediato alla Colecisti. Mi riprenderò ! Fatemi un in bocca al lupo!".

Nel video, poi, dava qualche notizia in più, parlando di dolori che assomigliavano a quelli di un infarto: "Devo operarmi d'urgenza, sono un paio di mesi che ho un disturbo che non riuscivo a capire quale fosse. Non ho potuto approfondire a causa del lavoro, delle corse, sono sempre in giro e sempre al lavoro, non ho avuto modo di fare analisi e controllarmi, questa notte ho avuto l'ennesimo attacco e vi parlo di un attacco che è come se fosse un infarto, dolore al petto, alla bocca dello stomaco, crampi allo stomaco in modo esagerato, dolori alla parte destra del corpo".

A quel punto Colombo ha spiegato di aver scoperto cosa aveva solo a seguito di un controllo più approfondito: "Facendo gli accertamenti mi hanno riscontrato una colecisti che devo assolutamente togliere e quindi questo non è il solito video in cui pubblicizzo le mie serate e i miei concerti, ma per avvisare le persone da cui dovevo andare a cantare in questi giorni che non potrò essere presente. Vi mando un abbraccio forte e spero di aggiornarvi presto, fatemi un in bocca al lupo".