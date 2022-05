De Leo fa un passo indietro e si scusa con Calcutta: “Mi dispiace, chiariremo privatamente”

Francesco De Leo in arte DE LEO torna a parlare dell’aggressione subita da Calcutta, ha deciso di fare un passo indietro: “Mi dispiace sia successo tutto questo”.

Dopo aver raccontato di aver subito un'aggressione da parte di Calcutta, Francesco De Leo nelle ultime ore ha fatto un passo indietro. Il cantautore che sabato scorso ha presentato al MiAmi Festival il suo ultimo album Swarovski, ieri ha raccontato che Edoardo D'Erme alias Calcutta nel backstage dell'evento gli ha tirato un pugno in faccia, facendogli sanguinare il naso.

Ci sono diversi testimoni… è giusto che voi sappiate quello che è accaduto. È una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica: "La cosa che mi fa più incazzare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io, ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso ad una donna, una mia amica che cercando di farlo rinsavire dal suo raptus, invece che tranquillizzarsi abbia addirittura minacciato di pestarla. Non ho parole".