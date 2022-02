Dave Grohl parla della sua perdita di udito: “Sono sordo, per 20 anni ho letto il labiale” Dave Grohl, leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana, ha parlato della perdita di udito che ha subito negli anni.

A cura di Redazione Music

Dave Grohl (foto di Rich Fury/Getty Images)

Dave Grohl è uno dei musicisti che ha scritto alcune delle pagine più importante della musica rock contemporanea, prima con i Nirvana e poi con i Foo Fighters. Un rocker che, però, a causa di tanti anni sui palchi sta soffrendo la perdita di udito soprattutto dall'orecchio sinistro. Lo ha rivelato recentemente durante un'intervista al programma The Howard Stern Show in cui ha spiegato il perché sale sul palco senza ear monitor, preferendo poter sentire l'atmosfera data dal pubblico e non quella ovattata che dà avere le orecchie con gli ear.

Grohl ha spiegato che tanti anni di musica lo hanno praticamente portato a diventare quasi sordo da un orecchio, costringendolo per venti anni a leggere il labiale per non essere escluso dal mondo. Lo ha detto con molta ironia e tranquillità: "Se fossi seduto accanto a me proprio qui a cena, non capirei una caz*o di parola per tutto il fottuto tempo. E questa cosa peggiora, ovviamente se mi trovo in u ristorante affollato" ha spiegato Grohl. Fino a qualche anno fa la cosa non gli aveva mai provocato grandi problemi, mentre con la pandemia e l'uso delle mascherine comincia ad accusare il colpo.

"La cosa peggiore di questa pandemia sono le persone che indossano mascherine. Ho letto le labbra per tipo 20 anni… sono un musicista rock. Sono fottutamente sordo. Non riesco a sentire quello che stai dicendo" ha detto ridendo Grohl, spiegando anche che in studio questa cosa gli crea meno problemi, anzi riesce a sentire frequenze che altri non sentono, migliorando il lavoro sulle canzoni: "Quando entriamo in studio per fare un disco e stiamo mixando un album, posso sentire le cose più piccole. Le mie orecchie sono ancora sintonizzate su determinate frequenze. Nel mix, posso sentire le minuzie di tutto ciò che abbiamo fatto a quella canzone" ha detto il batterista.