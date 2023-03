Dave Grohl cucina per i senzatetto: “Ha sfamato centinaia di persone mentre infuriava la tempesta” Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, è stato immortalato mentre cucinava per i senzatetto di Los Angeles: “Ha cucinato per centinaia di persone che vivono nei nostri rifugi nel bel mezzo di una delle peggiori tempeste”.

A cura di Daniela Seclì

Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, è stato immortalato mentre cucinava per i senzatetto di Los Angeles. In particolare, ha dato una mano ai volontari dell'associazione Hope of the Valley Rescue Mission a Northridge. L'artista si è presentato non solo con tutto il necessario per il barbecue, ma anche con un camion pieno di carne pronta da cucinare, fagioli e insalata, in grande quantità per sfamare i più di 500 senzatetto della città.

Dave Grohl cucina per i senzatetto di Los Angeles

Rowan Vansleeve, presidente dell'associazione, ha raccontato quelle 24 ore trascorse in compagnia di Dave Grohl: "Si è presentato alle 6 del pomeriggio con questo camion pieno di carne. Era una enorme quantità di cibo. È incredibile, avrà speso migliaia di dollari. Ci ha raggiunto nell'area dove prepariamo il cibo, ha tagliato il grasso dalla carne, si è assicurato che tutto fosse perfetto". L'uomo ha anche spiegato che non si è tirato indietro, neanche quando ha cominciato a piovere a dirotto: "È rimasto fuori a cucinare da mercoledì, fino a giovedì. Pioveva a dirotto, l'area era tutta allagata. Ed è rimasto da mezzanotte fino alle sei del mattino a cucinare".

Il frontman dei Foo Fighters ha donato carne e altro cibo

Dave Grohl, dunque, dopo avere donato carne, legumi e verdura e aver cucinato sotto la pioggia, si è fermato ancora un po' per ripulire l'area prima di andarsene. Inoltre, non si è di certo preoccupato di scattare una foto per fare sfoggio della sua iniziativa sui social. Rowan Vansleeve ha concluso: "Non solo ci ha augurato buona fortuna, ma ha cucinato per centinaia di persone che vivono nei nostri rifugi nel mezzo di una delle peggiori tempeste. Solo amore e rispetto per Dave". E ha pubblicato un video che lo ritrae insieme all'artista mentre cucinano per i senzatetto.