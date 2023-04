Damiano dei Maneskin palpato da una fan durante il concerto, il video della molestia Damiano David è stato palpato durante l’ultimo concerto dei Maneskin, che si è tenuto il 6 aprile al Forum di Assago. Come si vede dal video diffuso sui social, una persona nelle prime file ha allungato la mano per toccargli le parti intime.

A cura di Elisabetta Murina

Damiano David è stato palpato durante l'ultimo concerto dei Maneskin, che si è tenuto giovedì 6 aprile al Mediolanum Forum di Assago. Come si vede dalle immagini che stanno facendo il giro dei social, una persona nelle prime file ha toccato con la mano le parti intime del frontman della band, che ha subito reagito allontanandola. L'episodio ricorda quanto accaduto a Blanco mentre si esibiva al concerto di Radio Italia in Piazza Duomo, a Milano.

Damiano David palpato durante il concerto: il video della molestia

A diffondere sui social il video della molestia è stata una fan della band, che ha ripreso l'esatto momento in cui una persona allungava le mani per toccare le parti intime di Damiano David, che in quel momento si stava esibendo. Il frontman si trovava alla fine del palco e, non appena accortosi del gesto, ha reagito con disappunto allontanando subito la mano. Le immagini stanno facendo il giro di Instagram e TikTok, suscitando non poche polemiche, anche perché non si tratta della prima volta che un simile episodio accade a un cantante.

Lo stesso episodio successo a Blanco durante il concerto in piazza Duomo

La molestia subita da Damiano David durante il live ricorda l'episodio vissuto dal giovane Blanco lo scorso maggio. In quell'occasione, l'ex vincitore del Festival di Sanremo 2022 si stava esibendo al concerto di Radio Iralia, in Piazza Duomo a Milano, quando tra la folla una fan gli ha toccato più volte le parti intime. Anche in quel caso, si era subito parlato di molestia e il video era diventato in breve virale sui social, specie su TikTok, dove un utente aveva scritto: "Solo perché crea contatto con il suo pubblico deve essere molestato? Perché questo è UNA CA**O DI MOLESTIA. E non è normale andare in giro a toccare il ca**o della gente".