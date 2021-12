Damiano dei Maneskin commenta l’esibizione a X Factor: “Troppo alto, ho pensato di svenire” I Maneskin sono stati tra gli ospiti d’onore della finale di X Factor. Damiano ha commentato l’esibizione parlando dell’altezza da cui ha cantato.

A cura di Redazione Music

I Maneskin a X factor (ph Jule Hering)

I Maneskin sono tornati sul luogo del delitto. La band, come noto, è stata, assieme ai Coldplay, ospite d'onore della finale del programma di Sky che si è concluso con la vittoria inaspettata di Baltimora, contro i pronostici che prevedevano il trionfo di gIANMARIA. Danmiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono tornati sul palco che li ha lanciati, pur arrivando secondi alle spalle di Lorenzo Licitra, ma che gli ha permesso di conquistare un'ampia fetta di pubblico italiano che, nel tempo, gli ha dato la possibilità di salire sul palco del festival di Sanremo da cui, poi, hanno preso il volo, vincendo l'Eurovision e diventando un fenomeno internazionale.

I Maneskin, quindi, sono saliti sul palco del Mediolanum Forum da trionfatori, con una performance che li ha visto suonare i quattro brani più importanti di questo 2021. la band, infatti, ha aperto la finale cantando "Beggin'", la canzone da circa 800 milioni di stream e prima nel circuito alternativo delle radio americane, prima di suonare "I wanna be your slave", "Zitti e buoni" (canzone vincitrice di Sanremo ed Eurovision") e l'ultimo singolo "Mammamia". Pur apprezzatissima e applaudita dal pubblico quanto se non più dei Coldplay, altri ospiti d'eccezione, sul palco la band è stata di poche parole, con Damiano che ha detto: "È tutto bellissimo, è il frutto di tanto duro lavoro".

Sui social, però, tornando sull'esibizione, in particolar modo quella di Beggin', dove Damiano ha cantato su una struttura ad hoc, più in alto del resto della band, il cantante ha scritto, tra il serio e il faceto: "Troppo alto per me, scusate ho pensato di svenire", per poi aggiungere "Grazie @XFactor_Italia per averci accolti ancora una volta su un palco per noi così importante, è stato magico". Una vertigine che forse avranno provato anche dopo le parole di Chris Martin durante un'intervista a Rtl 102.5 quando il cantante dei Coldplay ha svelato: "Avremmo voluto suonare una loro canzone, ma poi abbiamo scoperto che ci sarebbero stati anche loro. Non aveva più senso, c'era l'originale".