Damiano dei Maneskin chiede il profilo verificato a Twitter: “Troppa gente si spaccia per me”

È uno dei frontman più famosi al mondo, di una delle band più ascoltate al mondo, ma su Twitter il profilo di Damiano David non è verificato. Per i personaggi più noti, infatti, il social solitamente attribuisce – previa richiesta – il bollino blu, quello, insomma, che permette ai fan di capire che è quello il profilo reale del personaggio famoso. Un'accortezza che serve affinché, tra le altre cose, non si creino profili fake che si spaccino per le persone famose, usando la loro notorietà e postando anche false notizie. Damiano, però, evidentemente nonostante la richiesta, non ha ancora ottenuto la spunta blu e se n'è lamentato pubblicamente.

La richiesta del profilo verificato

Il cantante, infatti, ha postato uno status in cui scriveva: "Capo di Twitter per favore dammi il profilo verificato, ci sono troppe persone che fingono di essere me, non ce la faranno mai, ma non si sa mai". Sebbene sia Instagram il social su cui Damiano è più seguito, con quasi 5 milioni di follower e post da oltre un milione di like, ogni tanti il cantante usa anche Twitter con un profilo che, è vero, non si capisce se sia il suo o meno. A seguirlo ci sono circa 100 mila persone, ma evidentemente sono tanti i profili fake che si spacciano per lui e che non è semplice distinguere da quello originale. Un problema per un personaggio con questa notorietà perché si rischiano fraintendimenti.

Il successo di Damiano e dei Maneskin nel mondo

Damiano ha avuto un picco di popolarità internazionale assieme ai Maneskin tutti dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest. Un successo forse inaspettato che li ha portati a diventare un fenomeno mondiale e non solo a ottenere qualche fugace successo nelle classifiche internazionali. la band, come noto, è volata nelle prime posizioni delle classifiche europee e in quelle di Gran Bretagna e Stati Uniti, raggiungendo i 51 milioni di ascoltatori mensili e portando le loro canzoni principali anche oltre i 300 milioni di ascolti. La più famosa è "Beggin'", cover contenuta nel loro primo Ep "Chosen" che grazie a TikTok è esplosa arrivando a quasi 400 milioni di stream, seguita da "I wanna be your slave", la canzone di cui hanno da poco pubblicato il video e che pochi giorni fa hanno rifatto anche con Iggy Pop, che è a quota 270 milioni, mentre "Zitti e buoni", vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision conta 188 milioni, mentre sopra i 100 milioni c'è anche "Torna a casa" con 112 mln.