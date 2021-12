Damiano dei Maneskin aiuta l’oasi dei gatti distrutta da un incendio: “Pensavamo a uno scherzo” Damiano David, cantante dei Maneskin e la compagna Giorgia Soleri hanno aiutato l’oasi felina di Pianoro distrutta da un incendio.

A cura di Redazione Music

Damiano David, il cantante dei Maneskin ha aiutato un rifugio dei gatti che, nelle scorse settimane, era stato distrutto da un incendio. Un incidente che aveva portato alla distruzione dell'infermeria e di altre strutture oltre alla morte di 8 gatti che erano proprio nell'infermeria e tanti altri erano fuggiti terrorizzati, come avevano spiegato in un post i volontari dell'Associazione Una zampa sul cuore dell'oasi felina di Pianoro. E il rifugio alle porte di Bologna ha reso noto, con un post su Facebook, che subito anche il cantante dei Maneskin (definito "Un giovane ragazzo dall'animo nobile e sensibile"), assieme alla compagna Giorgia Soleri, si sono mossi subito per dare una mano.

L'aiuto di Damiano e Giorgia Soleri

"Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio!" hanno scritto Damiano e Giorgia come si legge sulla pagina Facebook dell'oasi felina di Pianoro, "parole semplici e belle che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone generose che ci hanno aiutato in questo periodo dopo l'incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra struttura – si legge nella nota sui social -. Solo che non provengono esattamente da ‘uno qualunque', ma da una persona conosciuta letteralmente in tutto il mondo che nell'ultimo anno non ha fatto altro che raccogliere successi straordinari. Un giovane ragazzo dall'animo nobile e sensibile, che tra i suoi mille impegni ha saputo trovare il tempo e il modo per starci vicino e di farci commuovere. Grazie Damiano, vi aspettiamo in Oasi".

Come la coppia ha aiutato il rifugio

In un'intervista a È tv, il Presidente dell'oasi Antonio Dercenno ha detto: "Lo abbiamo sentito, è stato davvero gentile. È stata un'iniziativa che ha preso insieme alla sua fidanzata, quando hanno letto la notizia loro sono amanti dei gatti, proprietari di gatti e sono entrati immediatamente in empatia con il nostro dolore e la nostra sofferenza e hanno sentito il bisogno di darci una mano e hanno espresso il desiderio di volerci venire a trovare. Abbiamo ricevuto una donazione e non era una donazione semplice, ma in abbonamento, che avverrà e sta avvenendo mensilmente, quando abbiamo visto il nome del donatore e i dati anagrafici, abbiamo capito subito di chi si trattava anche se abbiamo temuto fosse uno scherzo. Poi c'è stata la conferma del versamento economico intestato a lui e ci siamo fatti coraggio e abbiamo cercato di contattarlo. I fondi che sono arrivati sono sufficienti per cominciare la ricostruzione ma nel corso dei due anni avremmo bisogno di essere ancora aiutati, quindi ben vengano questo genere di iniziative".