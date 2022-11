Damiano David in mutande al concerto dei Maneskin, sui social il video in cui si scatena sul palco Sul palco di Boston Damiano David si è tolto i vestiti ed è rimasto in mutande scatenandosi a ritmo di musica. Una performance, quella del frontman dei Maneskin, che ha infiammato il pubblico presente. Il video del momento è stato condiviso su Twitter da una fan e in breve ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.

A cura di Elisabetta Murina

I Maneskin sono energia pura e il loro successo continua inarrestabile. Prima di arrivare a New York e Las Vegas a dicembre, la band romana si è esibita sul palco di Boston dove ha regalato al pubblico una performance all'insegna del rock. Damiano David poi, frontman del gruppo, si è addirittura tolto i vestiti e scatenato di fronte ai fan in mutande.

Damiano David in mutande sul palco di Boston

Damiano David è energia e grinta allo stato puro. Quando si esibisce sul palco, il frontman dei Maneskin dà tutto se stesso e non risparmia nemmeno un centimetro del suo corpo. Questa volta non soltanto in senso in senso figurato ma anche letterale: il rocker si è tolto i vestiti ed è rimasto in mutande di fronte al pubblico. Completamente a suo agio, si è poi scatenato a ritmo di musica facendo sognare ancora di più i migliaia di fan, soprattutto la parte femminile del parterre. Il momento è stato ripreso e condiviso su Twitter da una ragazza nella folla e in poco tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. Non è la prima volta che Damiano David e il resto del gruppo stupiscono con look e performance da togliere il fiato: già questa estate, in occasione delle tre tappe in Giappone del loro tour internazionale, il frontman era stato avvistato in mutande nel backstage del concerto.

I Maneskin nominati ai Grammy

Il successo dei Maneskin continua inarrestabile: dopo gli Mtv Ema 2022, la band ha ricevuto la candidatura ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. L'ennesima soddisfazione per la giovane band romana, che colleziona numeri sempre di più da capogiro anche visti i risultati dell'ultimo singolo The Lonelist. "Non potremmo essere più felici ed entusiasti", è stato il commento dopo aver saputo la bella notizia. Nel frattempo Damiano, Victoria, Ethan e Thomas penano già al futuro e hanno annunciato che la prossima estate porteranno il loro tour negli stadi in Italia, con due date a Milano e una a Roma, rispettivamente a San Siro e all'Olimpico.