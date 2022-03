D’Alessio, Amoroso, Mengoni e tanti artisti per ricordare Lucio Dalla a DallArenaLucio Ufficializzati i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’evento DallArenaLucio che si terrà a Verona per ricordare Lucio Dalla a dieci anni dalla scomparsa.

A cura di Francesco Raiola

Lucio Dalla (foto di Marco Balsarini/LaPresse)

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, uno dei geni della musica italiana contemporanea che il prossimo 2 giugno sarà ricordato con un concerto evento che si terrà all'Arena di Verona e sarà condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Si chiamerà DallArenaLucio il concerto in ricordo del cantautore bolognese che si terrà all'Arena di Verona, luogo che negli ultimi anni ha accolto alcuni tra i principali eventi musicali del Paese e non solo. Nei giorni scorsi è stato anche reso noto il cast degli artisti che ripercorreranno alcune tra le principali canzoni di Lucio Dalla, grandi amici, artisti che gli devono tanto, e artisti che con dalla hanno collaborato.

I primi nomi che sono stati ufficializzati sono quelli di Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Luca Carboni, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, ma tanti altri verranno annunciati nelle prossime settimane. Questo sarà il secondo grande evento organizzato per ricordare Dalla, dopo quello del 2013 a Bologna in occasione di quello che sarebbe stato il suo 70° compleanno. Quella di Verona sarà una serata importante per poter riascoltare, dalla voce di alcuni tra gli artisti e le artiste più importanti del panorama italiano le canzoni di Dalla che sono parte integrante della cultura italiana.

"Vi aspetto, per unirci con la voce e con il cuore, in onore di un grande cantautore che ha fatto la storia" ha scritto su Instagram Gigi D'Alessio, "un’occasione speciale per onorare il genio di Lucio, condividendo il palco nella magica cornice dell’Arena insieme a tanti amici artisti" ha scritto Ron mentre Pierdavide Carone che condivise con dalla il palco di Sanremo pochi giorni prima della scomparsa del cantautore ha scritto: "Sono molto felice, lo considero un onore, e un onere, cantare Lucio su un palco come quello dell’ @arenadiverona , spero di essere all’altezza, e già fremo, tremo, e non vedo l’ora!". I biglietti per assistere all'evento sono in vendita sul Circuito Ticketone, con prezzi a partire da 35 euro.