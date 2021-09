Dai Coldplay e BTS a Billie Eilish, le migliori esibizioni del Global Citizen Live 2021 Sono state 24 ore di musica da tutto il mondo per chiedere l’aiuto per i Paesi in via di sviluppo. Da vari palchi in tutto il mondo, infatti, alcuni tra gli artisti più in vista del panorama musicale mondiale – Coldplay, Billie Eilish, Jennifer Lopez -, si sono alternati per dar vita a una 24 ore di concerti da tutto il mondo.

Coldplay e Billie Eilish (Ph Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)

Sono state 24 ore di musica da tutto il mondo per chiedere l'aiuto per i Paesi in via di sviluppo. Il Citizen Global Festival è uno degli eventi organizzati dal Global Citizen, organizzazione che ha come obiettivo quello di ridurre la povertà nel mondo. E la musica da sempre è stato uno strumento per porre l'attenzione sul tema, organizzando grandi concerti che potessero dare risalto alla battaglia, parlando ai potenti della Terra e raccogliere fondi e avviare "un'equa ripresa globale", soprattutto a seguito di un anno e mezzo in cui la pandemia da Covid ha colpito tutti i Paesi ma la cui scia sta, come sempre, avendo effetti nefasti su quelli più poveri.

Le esibizioni da tutto il mondo

E così da vari palchi in tutto il mondo, alcuni tra gli artisti più in vista del panorama musicale mondiale, si sono alternati per dar vita a una 24 ore di concerti da tutto il mondo: Londra, Parigi, New York, Lagos, Rio De Janeiro, Sydney, Mumbai dove hanno cantato artisti come Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Elton John, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., Migos, ONEREPUBLIC, Ozuna, tra gli altri, oltre ad artisti che lo hanno fatto da remoto, come Andrea Bocelli dalla Toscana, i BTS da Seoul o i Green Day da Los Angeles. Tra questi nomi c'è stata anche l'attesissima esibizione dei Maneskin, che si sono esibiti a Parigi, davanti a migliaia di persone e con la Tour Eiffel alle proprie spalle.

La richiesta di Global Citizen

"Ai Paesi più ricchi – ha spiegato Hugh Evans, amministratore delegato dell'associazione Global Citizen fondata nel 2008 – chiediamo che venga mantenuta la promessa di stanziare 100 miliardi di dollari l'anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare la crisi del clima e la sfida ambientale, e la distribuzione di un miliardo di dosi di vaccino anti Covid per tutti i Paesi poveri. Ma chiediamo soprattutto che si stanzino 60 miliardi di dollari per la sicurezza alimentare e per assicurare i pasti a 41 milioni di persone che nel mondo soffrono di fame e vivono sull'orlo dell'inedia". Anche il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha mandato un messaggio, dicendo che Le nuove generazioni "si faranno una semplice domanda: perché i loro genitori non hanno agito prima per fermare i cambiamenti climatici?".

Le migliori esibizioni del Global Citizen festival 2021