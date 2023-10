Dagli stadi ai club, Ultimo suona per 300 persone in un pub di Londra e regala la chitarra a un fan Ultimo è passato dalle migliaia di persone negli stadi italiani alle 300 che si sono ritrovate in un pub di Londra per un concerto esclusivo.

A cura di Redazione Music

Passare dalle decine di migliaia di persone che affollano gli stadi alle poche centinaia di persone in un club di Londra non è così traumatico per Ultimo, anzi. Nei giorni scorsi, infatti, il cantautore romano ha tenuto un concerto intimo nella capitale inglese, al The Blues Kitchen Brixton Pub, dove sono accorse 300 persone a cui si sono aggiunte quelle che, anche senza biglietto, si sono riversate fuori al pub inglese. Una serata lontana da quelle a cui pè abituato Ultimo che, da anni ormai, ha scelto gli stadi come luogo in cui portare live la sua musica, facendo continui sold out e vendendo centinaia di migliaia di biglietti in poche ore, riuscendo ad affermarsi come uno degli artisti più seguiti del Paese.

Il concerto intimo nel pub di Londra

E non è un caso che gli sono bastati pochissimi minuti per mandare sold out i 300 biglietti previsti. Una serata in cui Niccolò Morriconi ha ritrovato una dimensione diversa dalle solite, quindi, più intima, quelle dei locali e dei club, in cui si riesce a vedere negli occhi il pubblico, in cui l'intimità è maggiore, nonostante l'obbligo a dover tenere tante persone fuori, ma sono le eccezioni che probabilmente servono anche agli artisti per non perdere il contatto con i fan durante i live. Ultimo ha tenuto un set diviso nin tre parti, da solo e accompagnato da Pierlu alla chitarra, suonando pezzi famosi e anche qualche chicca.

Ultimo a Londra (ph Giulia Parmigiani)

La chitarra regalata al fan

Il primo set è stato quello in solitaria, chitarra e voce, mentre per il secondo set è entrato Pierlu, che lo ha accompagnato alla chitarra per i cinque brani successivi, prima di uscire di scena e lasciare nuovamente Ultimo solo col pubblico, benché questa volta, al posto della chitarra, il cantautore si è accompagnato con un pianoforte, per un'esibizione piano e voce. Prima di andare via, poi, il cantautore ha regalato la chitarra autografata a un fan.

La scaletta del concerto

Questa è la scaletta che Ultimo ha suonato al pub di Londra:

Ti va di stare bene Quei ragazzi Ti dedico il silenzio Quella casa che avevamo in mente L'unica forza che ho Tutto diventa normale Forse dormirai Tornare a te Stasera Quando fuori piove Vieni nel mio cuore Pianeti Ipocondria Piccola stella Racconterò di te Vorrei soltanto amarti Buon viaggio Il bambino che contava le stelle Giusy 22 settembre Sogni appesi

Il tour negli stadi nel 2024

Intanto continuano le vendite dei biglietti per il tour negli stadi che il cantautore terrà nel 2024, con 250 mila biglietti già venduti per le date di Trieste (il 2 giugno al Nereo Rocco), le due di Napoli (8 e 9 giugno al Maradona) e Torino (15 e 16 giugno allo Stadio Olimpico), le tre di RToma (22, 23 e 24 giugno) all'Olimpico, a Messina (il 28 giugno allo Stadio San Filippo) e il finale a Padona, allo Stadio Euganeo, il 6 luglio.