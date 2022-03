Daddy Yankee si ritira dalla musica, l’addio con un ultimo album: “Finalmente vedo il traguardo” L’album Legendaddy e il conseguente La Ultima Vuelta World Tour sarà l’ultimo lavoro di Daddy Yankee nel mondo della musica, la star portoricana si ritira: “Finalmente vedo la meta”, l’annuncio in un video ufficiale.

A cura di Gaia Martino

La superstar portoricana Daddy Yankee, uno dei più grandi nomi del reggaeton, ha annunciato che si ritirerà dalla musica. Per chiudere una carriera lunga oltre 30 anni ha pianificato un ultimo tour con un ultimo album, Legendaddy in uscita il 24 marzo, poi La Ultima Vuelta World Tour. "Al fin veo la meta", tradotto "Finalmente vedo la meta", spiega ai fan in un lungo video annuncio pubblicato sul suo sito web.

L'annuncio di Daddy Yankee

"Questa corsa che è stata una maratona vede finalmente il traguardo", comincia così il lungo discorso di Daddy Yankee ai suoi fan, pubblicato sul suo sito web e sul canale Youtube.

Ora ho intenzione di godermi con tutti voi quello che mi avete dato, quello che abbiamo dato, la gente dice che ho fatto questo genere in tutto il mondo, ma siete stati voi che mi avete dato la chiave per aprire le porte, per trasformarlo nel più grande del mondo. Confesso che è il più grande tesoro della mia carriera. Lavorerò sempre per non fallire, per ispirare tutti i ragazzi.

La superstar portoricana ha parlato della sua influenza sulle generazioni più giovani: "Nei barrios, dove siamo cresciuti, la maggior parte di noi voleva essere spacciatori. Oggi vado nei barrios e nei caserios e la maggior parte vuole essere artisti, e questo significa molto per me". Poi, l'annuncio del ritiro:

Oggi annuncio formalmente il mio ritiro dalla musica dandovi la mia migliore produzione e il mio miglior tour di concerti e mi accingo a salutarvi celebrando questi 32 anni di carriera con questo pezzo da collezione intitolato Legendaddy che vi darà tutti gli stili che mi hanno definito.

L'ultimo tour

Dopo aver ringraziato i suoi fan, i suoi colleghi e tutti i produttori, Daddy Yankee ha infine lanciato il suo nuovo ed ultimo album che uscirà il 24 maro 2022, poi il tour La ultima vuelta world tour. Il cantante e rapper di San Juan, fa sapere RollingStones, si sposterà attraverso l'America Latina, fermandosi in Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Messico e tanto altro ancora.