Da Tananai, Rose Villain a Lazza: i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio Oltre i già annunciati, Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr.Rain, Matteo Paolillo, si aggiungono nuovi cantanti alla lineup del Concerto del Primo Maggio 2023: ecco tutti gli artisti che saliranno sul palco in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma.

A cura di Gaia Martino

C'è grande attesa per il concerto del Primo Maggio a Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che sarà trasmesso in diretta su Rai3 ma anche in diretta streaming sul sito Rai Play, e sulle frequenze di Rai Radio2 e Rai Italia. Come ogni anno saliranno sul palco grandi artisti della musica italiana, e a condurre saranno Fabrizio Biggio e Ambra Angiolini. Da Ariete, Carl Brave a Lazza: ecco i protagonisti dell'evento di musica dal vivo, uno dei più famosi d'Europa, che inizierà alle ore 15.

I cantanti che si esibiranno al concerto del 1 maggio

Continua a crescere la lineup del Concertone del Primo Maggio: dopo gli annunci di Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave e Fulminacci, si sono aggiunti altri grandi nomi del panorama musicale italiano. Anche Piero Pelù per l'undicesima volta salirà sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, e conferma così il suo impegno a favore dei lavoratori e delle categorie più fragili. Insieme a lui ci sarà Ambrosie con il quale presenterà il nuovo singolo "Musica libera". Ci sarà ancora Rose Villain, cantante e autrice che vanta milioni di streaming e che ha da poco pubblicato il suo primo album “Radio Gotham”, nella Top 5 della classifica settimanale Top Album FIMI e all'ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Presenzierà al concertone anche Alfa, il cantautore genovese classe 2000 che ha appena concluso “Tra Le Nuvole Tour”, il tour che ha segnato il sold out nei club italiani. Sul palco del Concertone saliranno anche i protagonisti di Sanremo 2023, Tananai, Lazza, Levante, Mara Sattei, poi Rocco Hunt e Francesco Gabbani.

Fabrizio Biggio e Ambra Angiolini alla conduzione

Fabrizio Biggio condurrà il concerto del Primo Maggio 2023 e sarà affiancato da Ambra Angiolini. Fiorello a VivaRai2 ha dato l'annuncio raccontando ai microfoni del suo show che il suo collega si "è offerto come volontario gratis".