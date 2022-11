Da Orietta Berti ad Albe, Cristina D’Avena svela tutti i duetti del suo nuovo album Cristina D’Avena pubblicherà un album in cui rivisita in duetto altri classici che l’hanno resa una delle voci simbolo della musica italiana.

C'è di tutto nei duetti annunciati da Cristina D'Avena per il suo nuovo album "40 – ll sogno continua" ovvero l'album che uscirà il prossimo 25 novembre con cui la cantante festeggia i 40 anni di carriera e mette un altro tassello nella rilettura delle canzoni dei cartoni animati, rivisitati con altri colleghi. Negli anni scorsi, infatti, la cantante ha pubblicato due capitoli di Duets: nel 2017 uscì il primo "Duets – Tutti cantano Cristina" che per la prima volta in carriera la portò in testa alla classifica FIMI degli album più ascoltati, mentre l'anno successivo, era il 2018, uscì "Duets Forever – Tutti cantano Cristina".

La cantante, quindi, ha aspettato quattro anni e l'anniversario tondo per mettere mano a un nuovo lavoro, ancora con una serie di duettic he la vedrà cantare assieme ad arristi molto variegati tra loro. Nell'album, quindi D'Avena duetterà con Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, Myss Keta, Elettra Lamborghini, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi per un album che sarò pubblicato in duplice versione, Standard e Deluxe Edition. Tra le sigle rivisitate ci saranno quelle di Tazmania, dei Pokemon, Dragon Ball e Calimero, mescolando inediti, rarità e chicche con le sigle recuperate dai master originali. Sono passati 40 anni da quando una giovanissima D'Avena si presentò ad un provino per interpretare la sigla italiana della serie animata giapponese "Pinocchio" che diventò "Bambino Pinocchio" composta da Augusto Martelli. Questa la track list dei duetti: