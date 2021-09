Da Justin Bieber a Olivia Rodrigo, tutti i vincitori degli MTV VMA 2021 Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre a New York sono stati assegnati gli MTV VMA 2021, tra i premi più ambiti e noti nel panorama musicale americano. Una serata all’insegna della musica presentata da Doja Cat, affiancata da tanti ospiti e in cui ci sono state diverse performance. Tra i vincitori a conquistare più titoli è stata la giovanissima Olivia Rodrigo, vera e propria rivelazione dell’anno. Ecco, quindi, tutti i premi conquistati nell’edizione di quest’anno.

A cura di Ilaria Costabile

Nella nottata di domenica 12 settembre sono stati assegnati gli MTV VMA 2021 con una incredibile cerimonia in diretta da New York. Lo show è stato condotto da Doja Cat, affiancata da altri grandi protagonisti della scena musicale americana, che durante la serata hanno condiviso con lei il palcoscenico, da Avril Lavigne, Rita Ora, Megan Fox e tanti altri artisti. Tanti i premi assegnati durante la serata e le esibizioni succedutesi sul palco. Ed ecco, quindi, chi si è aggiudicato i premi nelle varie categorie dei premi più conosciuti della musica.

I vincitori dei MTV VMA 2021

In una serata che in Italia è stata trasmessa nella notte tra il 12 e il 13 settembre, in diretta su MTV, tante sono state le star che si sono esibite e che hanno contribuito a rendere la premiazione un vero e proprio show all'insegna della musica e delle performance da Camila Cabello a Ozuna, da Shawn Mendes ai Twenty-one pilots. Tra coloro che in questa edizione hanno collezionato più premi ci sono la giovanissima Olivia Rodrigo, in poco tempo diventata una star e i BTS che, ormai, non smettono di conquistare premi e superare record. Ecco, quindi, la lista di tutti i vincitori

Artist of the year: Justin Bieber

Song of the year: Olivia Rodrigo — “drivers license”

Best New Artist: Olivia Rodrigo

Group of the year: BTS

Push performance of the year: May 2021: Olivia Rodrigo — “drivers license”

Best collaboration: Doja Cat ft. SZA — “Kiss Me More”

Best pop: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon — “Peaches”

Best Hip-Hop: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. — “FRANCHISE”

Best alternative: Machine Gun Kelly ft. blackbear — “my ex’s best friend”

Best K-Pop: BTS — “Butter” – BIGHIT MUSIC Monsta X – “Gambler”

Video for good: Billie Eilish — “Your Power”

Best R&B: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic — “Leave The Door Open”

Best Direction: Lil Nas X — “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Directed by: Lil Nas X and Tanu Muino

Video of the year: Lil Nas X — “MONTERO (Call Me By Your Name)”