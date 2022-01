Cugini di Campagna: “Non siamo ossessionati dai Maneskin, abbiamo pure abbellito Zitti e buoni” I Cugini di Campagna spiegano il loro rapporto coi Maneskin e con il loro successo “Anima mia”.

Ossessionati dai Maneskin? I Cugini di Campagna ribadiscono di non esserlo, anzi, in tante cose si rivedono in loro. Intervistato dal Corriere della SeraIvano Michetti, uno dei fratelli fondatori della band di Anima mia, spiega il perché in questi ultimi mesi hanno spesso parlato della band formata da Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan, vincitrice delle ultime edizioni di Sanremo e dell'Eurovision con un glam rock in cui i Cugini si rivedono. Nelle scorse settimane, per esempio, li hanno accusati di avergli copiato i vestiti, oltre ad aver fatto una versione di "Zitti e buoni" che, dicono, è meglio dell'originale. La sensazione è che un po' ci credono ma un po' ci fanno anche, perché ormai il binomio si è creato ed è un bene anche per loro questa esposizione.

Michetti dice che la sua band è innamorata dei Maneskin perché "so’ ragazzi de Roma, mi ricordano la mia giovinezza, mi ricordano quanto ho lottato per avere successo" ma è evidente che a differenza loro oggi è tutto più semplice, che non c'è bisogno di vendere dischi quanto, piuttosto, di fare visualizzazioni. E questo è il motivo per cui possono aver conquistato il mondo con una cover mentre a loro non sarebbe stato permesso perché "i nostri discografici ci avrebbero ucciso" spiega Michetti che ripercorre anche la questione vestiti, negando l'idea di copia e privilegiando, tra le righe, quello di ispirazione: "All’ennesimo episodio ho pensato che lo facevano apposta, loro, i loro designer". In più Michetti spiega pure che la loro versione di "Zitti e buoni" abbia reso migliore l'originale: "Abbiamo inserito un palese abbellimento alla canzone".

Ma i Maneskin non sarebbero i soli a essersi ispirati alla storia e ai costumi della band, lo avrebbe fatto anche Lady Gaga, per cui hanno anche imbastito una protesta a Montecitorio, come spiegano nell'intervista al Corriere. Insomma, la band avrebbe più meriti di quelli che gli sarebbero riconosciuti, come quella di avere scritto una canzone simbolo del repertorio della musica italiana, sia in Italia che nel mondo, come "Anima mia". Nonostante il successo, Michetti spiega, però, che ne hanno scritte altre di canzoni di successo: "Anima mia è lo specchietto per le allodole, Innamorata per me è la migliore. Il nostro è un genere che dura nel tempo".