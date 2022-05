Cristina D’Avena: “Sogno un duetto con Chris Martin. I bambini chiedono ancora di sposarmi” Cristina D’Avena è una delle interpreti più famose della musica italiana. Dopo 40 anni di carriera, in cui ha conquistato tanti riconoscimenti, tra i suoi desideri c’è quello di duettare con Chris Martin e anche con un altro idolo delle masse: Jovanotti.

A cura di Ilaria Costabile

Cristina D'Avena è una delle interpreti più conosciute e amate della musica italiana. Da quando aveva solamente tre anni e mezzo ha calcato i più noti palcoscenici italiani, diventando la voce di quelle che poi sono diventate delle hit, ma che nascevano come sigle per cartoni animati. Dopo 40 anni di carriera, la cantante continua a mietere successi ed essere seguita dai suoi fan in giro per l'Italia, ma ci sono delle cose che ancora vorrebbe realizzare come un duetto con Chris Martin, come racconta intervistata dal Corriere della Sera.

La carriera da medico se non avesse cantato

È impossibile non conoscere il nome di Cristina D'Avena o non aver cantato almeno uno dei 756 brani da lei interpretati, tanto che questo impegno le è stato ampiamente riconosciuto e non desidererebbe essere nessun'altra: "Ho vinto 6 dischi di platino e 4 d’oro, quando bisognava vendere centinaia di migliaia di copie. Amo quello che faccio e lo porto avanti con coerenza". Eppure, se non avesse fatto la cantante aveva già una strada pronta da percorrere: "Avrei fatto la dottoressa, come mio padre Alfredo. Neuropsichiatra infantile. Ai miei concerti vengono tanti bambini speciali, le mamme mi scrivono per parlare con loro, mi dicono che dopo sono più tranquilli. Forse li aiuto lo stesso". L'università, in effetti, l'aveva anche iniziata per completare il suo percorso le mancavano alcuni esami e la tesi, ma anche in sedi istituzionali il suo nome aveva un certo clamore, si dice che abbia cantato la sigla de I Puffi in aula:

Certi esami erano degli show: il nome Cristina D’Avena, fuori dalla porta per l’appello, non passava inosservato. All’esame mi ritrovavo dietro i colleghi incuriositi, perché fino a quel momento ero soltanto una voce, cominciavano le prime apparizioni a Premiatissima o Superclassifica Show. Qualche docente faceva delle battutine su Gargamella, si figuri come stavo io..

Il desiderio di duettare con Chris Martin

La carriera di Cristina D'Avena è una delle più precoci che esistano in ambito musicale. La prima volta che è salita su un palcoscenico aveva appena tre e anni e mezzo, quando allo Zecchino d'Oro cantava Il valzer del moscerino: "Da lì è iniziata la mia carriera. Però la prima sigla dei cartoni animati l’ho pubblicata nell’82: era Bambino Pinocchio, di Augusto Martelli". La sua voce è associata a talmente tante sigle televisive che quasi sarebbe impossibile riconoscere quella preferita, ma in realtà una ce n'è: "Kiss me Licia. Beh, io sono stata Licia! Ho interpretato sia il telefilm che la canzone, è il top del top, qui dentro il mio cuore assieme al Valzer del moscerino". Se adesso per celebrare i 40 anni dal suo debutto, sta incidendo con la Warner dei vinili a cui si associano foto inedite dei suoi successi, in passato ha poi realizzato dei duetti con grandi nomi della musica, da Loredana Berté a Patty Pravo, da Noemi a J-Ax, ma ci sono almeno due artisti con cui vorrebbe duettare:

Con Chris Martin dei Coldplay! Prima o poi, visto che sono in Warner, ci riuscirò. Io glielo dico e ridico, magari il miracolo succede. Con Jovanotti? Eh, mi pare una missione impossibile… Ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, entrambi agli esordi. Ci incrociavamo quando lui lavorava per Cecchetto e io cantavo le mie prime sigle.

Il fidanzato segreto e i bambini che la chiedono in sposa

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, la cantante non si lascia sfuggire nessun dettaglio, sebbene in molti anche sui social siano curiosi di sapere qualcosa in più circa il suo fidanzato, ma non appena si prova a parlarne è lei a mettere un veto: "No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima". Però, di contro, c'è una fascia di fan per cui è davvero irresistibile, ovvero i bambini, che le chiedono addirittura di sposarla: "Sì, l’ultima qualche giorno da, da un bambino di sei anni".