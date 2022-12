Cristina D’Avena canta Lady Oscar in gonna arcobaleno sul palco di FDI: “L’amore è per tutti” La cantante risponde con i simboli alle polemiche per la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, da molti criticata perché ritenuta contraddittoria rispetto alle sue partecipazioni passate al pride.

A cura di Andrea Parrella

Cristina D'Avena punta sui simboli per spegnere le polemiche delle scorse ore, derivanti dalla sua presenza sul palco della festa di Fratelli d'Italia, che in tanti hanno visto come una scelta contraddittoria rispetto alle sue apparizioni passate al pride. Gonna arcobaleno prima di tutto, poi Lady Oscar come cavallo di battaglia introdotto con un chiaro riferimento all'identità sessuale fluida del personaggio. Aspetto che la cantante ha voluto rimarcare con queste parole:

Ovviamente voi conoscete la storia di Lady Oscar, un inno all'amore universale, senza distinzione. Per questo io la devo cantare con voi e la devo esprimere per tutti, perché l'amore è per tutti.

La risposta di Cristina D'Avena alle polemiche

Nelle scorse oreCristina D'Avena aveva voluto rispondere alle polemiche anche attraverso un post sui social, spiegando di non portare ideologie ma musica e si dice dispiaciuta dopo aver letto i commenti: "Non credo serva spiegare come mi sia sentita; preferisco ricordare a chi mi ha giudicato, forse con un po’ troppa fretta, chi sono. Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili. Perché le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza a chi è cresciuto con loro e a chi le canta assieme a me. Tutti, nessuno escluso. E questo non è qualunquismo, ma libertà".

La festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia

Il dibattito era scaturito proprio dall'annuncio degli ospiti della festa di Fratelli d'Italia per i 10 anni dalla fondazione del partito, tra cui compariva appunto la cantante celebre come voce delle sigle dei cartoni animati. Una decisione, quella di accettare di partecipare, da molti vista come chiara espressione di una posizione politica.