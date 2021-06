Riuscire a unire le più lontane province ivoriane con il resto del mondo è stata un impresa difficile, un accesso avvenuto attraverso la musica di Kiki Moteleba, nome d'arte di Gnizako christ Yvan junior. Il giovane cantante ivoriano ha pubblicato lo scorso febbraio, con la propria etichetta Criollo Records, il singolo "Tigini", un brano dalle sonorità afrotrap che in poco tempo ha conquistato migliaia di stream su Spotify e Youtube, soprattutto sul secondo con il video ufficiale pubblicato lo scorso 21 maggio che ha superato le 200mila visualizzazioni. Il giovane cantante, originario della città di Marcory, uno dei sobborghi della vecchia capitale Abidjan, sta vivendo il suo momento di gloria anche su TikTok, dove il suo brano, ha superato i 17mila video in cui è stato utilizzato, dove gli utenti mostrano il loro flex, una delle cose che li rende più fieri.

Il significato di Tigini e il successo su TikTok

Che TikTok abbia spalancato le porte del mondo della musica, è ormai indubbio. Che possa arrivare anche in uno dei sobborghi più popolati della Costa D'Avorio, dà il senso del potenziale incredibile della piattaforma, democratica e volubile intorno agli interessi musicali degli utenti. È il caso di "Tigini" del cantante ivoriano Kiki Moteleba, pubblicata lo scorso febbraio ma arrivata al successo, anche su Youtube, nelle ultime settimane, dopo la pubblicazione del video ufficiale da parte del cantante, che ritrae parte del contesto in cui vive, ma soprattutto la voglia di riuscire, attraverso la propria musica, a dare una nuova forma alla sua vita. Gli esempi, riportati anche nel brano sono quelli di Didier Drogba, simbolo dello sport ivoriano e Samuel Etò, uno dei protagonisti del calcio africano negli ultimi 15 anni. Tutto questo sempre imponendo le tradizioni musicali, declinate attraverso le sonorità trap attuali, un contesto che negli anni passati aveva portato artisti come Mhd alla pubblicazione della saga "Afro-trap", che ha avuto enorme successo in Europa. Su TikTok è stata superata la soglia dei 18mila video con il brano di Kiki Moteleba in sottofondo, in cui gli utenti mostrano i migliori risultati raggiunti nell'ambito professionale e personale, con una coreografia che vede i ragazzi muoversi a tempo con il brano.

Il testo di Tigini

Kibitemba on the beat

Mr Behi

C'est le KIKIMOTÉLÉBA

Eza ba puissance absolue

Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe oh

Tellement le petit a bcp d'inspirations pour déranger hee

Prenez position pour danser

Prenez position pour bouger

Biakatobina Kou dansez

Tigini titi ti tigini titi tigini tititi

Je suis pas joueur mais quand je lui ai donné l'argent il m'a dit vieux mogor tu as sciencé en Pro

Un dos tres ce qu'ils disent quand j'arrive

Il n'est pas sourd il n'est muet , mais avant de partir

je lui fait signe

Je joue jamais casino ici c'est en France moi je Paris

Son oncle est décédé donc ils l'on mis dans gbaka

Pour le ramener à la Vie

Il est aveugle, mais dès qu'ils lui ont donné bière , tout le monde a crié Ivoire

J'dis pas de gros mots mais on dit mon rap est lourd

Je suis tout le temps rassasié donc quand je regarde un film je regarde jamais la fin

Ils ont peur de moi ça je sais

Quand j'arrive les petits trembles,

Le petit est venu pour tout valider

Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe oh

Tellement le petit a bcp d'inspirations pour déranger hee

Prenez position pour danser

Prenez position pour bouger

Biakatobina Kou dansez

Tigini titi ti tigini titi tigini tititi

Je veux million d'euro million de vue je veux ça !

Vacance a Monaco, Didier Drogba t'es où ça ?

Samuel Eto'o ramène nous du monde pour venir danser

Dites à Wily Dumbo de s'apprêter car ça va chauffer

Brakata brakata brokoto kotoko yadama brikata brokotoko

Etaba brakata brikiti kitiki titigiti Taga Yé yé hé

S'envolement

Ils ont peur de moi ça je sais

Quand j'arrive les petits trembles,

Le petit est venu pour tout valider

Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe oh

Tellement le petit a bcp d'inspirations pour déranger hee

Prenez position pour danser

Prenez position pour bouger

Biakatobina Kou dansez

Tigini titi ti tigini titi tigini tititi

Le pro Othiniel le freeman

Capitaine Yanoush Le Roi Salomon

Mougoupan L'accident

Assoce Barbus

Micky de Paris

David boucheni

FABABY

La traduzione di Tigini

Kibitemba al ritmo

signor Behi

È il KIKIMOTÉLÉBA

Eza ba potere assoluto

Quando sono arrivato i più piccoli si sono chiesti cosa sta succedendo oh

Quindi il piccolo ha molta ispirazione per disturbarlo

Mettiti in piedi per ballare

Prendi posizione per muoverti

Biakatobina Kou danza

tigini titi ti tigini titi tigini tititi

Non sono un giocatore ma quando gli ho dato i soldi mi ha detto vecchio mogor che hai studiato in Pro

Molto indietro quello che dicono quando arrivo

Non è sordo non è muto, ma prima di partire

lo saluto

Non gioco mai al casinò qui è in Francia io a Parigi

Suo zio è morto così lo hanno messo in gabbia

Per riportarlo in vita

È cieco, ma appena gli hanno dato la birra tutti hanno gridato Ivory

Non dico parolacce ma diciamo che il mio rap è pesante

Sono sempre pieno quindi quando guardo un film non guardo mai la fine

Hanno paura di me che lo so

Quando arrivo i piccoli pioppi,

Il piccolo è venuto a convalidare tutto

Quando sono arrivato i piccoli si chiedevano cosa stesse succedendo oh

Quindi il piccolo ha molta ispirazione per disturbare hee

Mettiti in piedi per ballare

Prendi posizione per muoverti

Biakatobina Kou danza

tigini titi ti tigini titi tigini tititi

Voglio milioni di euro milioni di visualizzazioni li voglio!

Vacanza a Monaco, Didier Drogba dove sei?

Samuel Eto'o ci riporta indietro dal mondo per venire a ballare

Dì a Wily Dumbo di prepararsi per riscaldarsi

Brakata brakata brokoto kotoko yadama brikata brokotoko

Etaba brakata brikiti kitiki titigiti Taga Yé yé heé

Vola via

Hanno paura di me che lo so

Quando arrivo i piccoli pioppi,

Il piccolo è venuto a convalidare il suo successo

Quando sono arrivato i più piccoli si sono chiesti cosa sta succedendo oh

Quindi il piccolo ha molta ispirazione per disturbare qui

Mettiti in piedi per ballare

Prendi posizione per muoverti

Biakatobina Kou danza

tigini titi ti tigini titi tigini tititi

Il professionista Othiniel, l'uomo libero

Capitano Yanoush Re Salomone

Mougoupan L'incidente

Assoce Barbus

Micky da Parigi

David Boucheni

FABBY