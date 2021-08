Cosa ha detto Kendrick Lamar, tornato a parlare dell’album e della TDE Kendrick Lamar ha rotto il silenzio sul suo prossimo album, annunciando che sarà l’ultimo che pubblica con la Top Dawg Entertainment. Il rapper, uno dei più influenti di questi anni e vincitore del Premio Pulitzer, ha annunciato infatti che è al lavoro sul prosieguo del suo ultimo DNA: “Sono felice di aver fatto parte di un tale fenomeno culturale”

Kendrick Lamar (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Kendrick Lamar ha rotto il silenzio sul suo prossimo album, annunciando che sarà l'ultimo che pubblica con la Top Dawg Entertainment. Il rapper, uno dei più influenti di questi anni e vincitore del Premio Pulitzer, ha annunciato infatti che è al lavoro sul prosieguo del suo ultimo DNA e lo ha fatto con un ritorno social e la creazione di un nuovo sito su cui ha voluto lasciare un messaggio per i suoi fan: "Passo la maggior parte delle mie giornate con pensieri fugaci. Scrivendo. Ascoltando. E collezionando vecchie biciclette. Le corse mattutine mi tengono su una collina di silenzio. Resto mesi senza telefono".

È stato un periodo complesso anche per il rapper che scrive dei lutti che lo hanno segnato e ancora una volta della fede che lo ha tenuto a galla: "L'amore, la perdita e il dolore hanno disturbato la mia zona di comfort, ma i barlumi di Dio parlano attraverso la mia musica e la mia famiglia. Mentre il mondo intorno a me si evolve, rifletto su ciò che conta di più. La vita nella quale atterreranno le mie parole" ha scritto nel post che era contenuto in un file chiamato "nu thoughts" (Nuovi pensieri).

Poi il rapper specifica che sarà il suo ultimo album con l'etichetta che lo ha lanciato e fatto crescere e con cui ha pubblicato, oltre all'ultimo album, anche ‘Section.80’, ‘Good Kid, M.A.A.D City’ e ‘To Pimp a Butterfly’, rispettivamente nel 2011, 2012 e 2015: "Mentre produco il mio ultimo album per la Top Dawg Entertainment, mi sento felice di aver fatto parte di un tale fenomeno culturale dopo 17 anni. Le lotte. Il successo. E, soprattutto, la Confraternita. Possa l'Altissimo continuare a usare Top Dawg come una nave per i creatori sinceri. Mentre continuo a perseguire la vocazione della mia vita. C'è bellezza nel completamento. E sempre fede nell'ignoto. Grazie per avermi tenuto nei tuoi pensieri. Ho pregato per tutti voi. Ci vediamo abbastanza presto".