Cosa è successo alla mano di Damiano: il cantante dei Maneskin con la mano fasciata In una delle storie su Instagram sul concerto in Polonia, Damiano ha mostrato la mano fasciata con la scritta: “Grazie Polonia, abbiamo spaccato tutto”, con un doppio senso, neanche troppo complesso da intuire. Il cantante, infatti, si è fatto male alla mano durante un concerto, come ha spiegato.

A cura di Redazione Music

In una delle storie su Instagram sul concerto in Polonia, Damiano ha mostrato la mano fasciata con la scritta: "Grazie Polonia, abbiamo spaccato tutto", con un doppio senso, neanche troppo complesso da intuire. Sono stati giorni di tour europeo per la band italiana, che nelle scorse settimane si è mossa tra Polonia, Belgio e Austria per portare in giro per l'Europa la loro musica. Una band che in pochi mesi si è trovata a essere una delle più ascoltate al mondo e che sta raccogliendo quello che ha seminato in questi anni. Il pubblico europeo è impazzito per loro fin dalle settimane prima dell'Eurovision che avrebbero vinto e li ha supportati anche dopo, come si vede dal pubblico che li segue e che interagisce con loro sui palchi di tutto il continente.

Dopo un altro concerto polacco (il precedente li fece diventare virali per le parole di Damiano sulla libertà degli individui), infatti, il cantante si è mostrato con la mano destra completamente fasciata scherzando con quell'"Abbiamo spaccato tutto", e ribadendo il concetto anche in una storia successiva, in cui poggiandosi la mano fasciata al mento ha scritto "Tutto per la musica". Che i live della band fossero molto rock and roll abbiamo lo abbiamo imparato col tempo e in questi ultimi mesi i Maneskin hanno potuto rodare l'intesa live, scatenandosi sul palco, come ha dimostrato anche uno stage diving di Damiano sul pubblico belga subito virale.

Ma cosa è successo alla mano del cantante? Sono stati tanti i fan della band che sui social ha cominciato a chiedersi cosa si fosse fatto il cantante – in questi giorni preoccupato soprattutto per l'operazione a cui si è sottoposta la compagna Giorgia Soleri, come hanno mostrato le loro interazioni social all'annuncio della donna ai propri fan – e su Twitter sono arrivate le prime spiegazioni. Damiano si sarebbe fatto male durante l'esibizione di "I wanna be your slave" dandosi il microfono sulla mano, come ha fatto intendere lui stesso. In un video, infatti, si vede la band andare in direzione di alcuni giornalisti e si sente qualcuna chiedergli cosa si fosse fatto alla mano, col cantante che, senza rispondere, ha solo imitato il gesto del microfono, tenuto con la mano sinistra che gli sbatte sul quella destra.