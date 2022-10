Cosa dicono le classifiche: thasup, Mengoni e Pinguni Tattici Nucleari i più amati Marco Mengoni, thasup e Pinguini tattici Nucleari sono i tre arristi in testa alle classifiche Fimi e radio di questa settimana.

A cura di Redazione Music

Ogni settimana siamo riempiti di numeri e classifiche che sono – anche se solo in parte – cartina di tornasole del gusto italiano del momento. Le classifiche servono a cristallizzare un gusto momentaneo, ma ci danno anche uno spettro di quello che piace a una porzione di fruitori e pubblico musicale da una parte e dagli addetti al settore dall'altra. Alle classifiche di ascolto – ormai non si chiamano più "di vendita" – infatti si somma quella delle radio che è scelta, appunto, da chi la radio le fa, probabilmente con un occhio alle classifiche generali in un circolo vizioso, comunque. Sono proprio queste ultime a incoronare "Tutti i miei ricordi" di Marco Mengoni come la canzone più trasmessa, facendole guadagnare sette posizioni rispetto alla settimana scorsa e facendole mettere alle spalle "2 Be loved (am I ready)" di Lizzo e "palla al centro" di Elisa e Jovanotti.

Né di Lizzo, né di Elisa e Jovanotti, però, c'è traccia nelle classifiche di ascolto FIMI che tengono conto anche e soprattutto degli ascolti in streaming (quelli in abbonamento). Questa settimana, infatti, a comandare la classifica degli album c'è thasup con il suo secondo album "c@ra++ere s?ec!@le". Non c'erano molti dubbi che thasup andasse primo in classifica, sia guardando i numeri delle canzoni dell'album, praticamente tutte sopra al milione di stream, sia perché era stato anche l'album d'esordio più ascoltato al mondo su Spotify. L'album del producer romano si mette alle spalle "Botox", ultimo album del produttore Night Skinny e "Sirio", ultimo album di Lazza, mattatore in questo 2022, mentre esordisce in sesta posizione Manuel Agnelli con il suo album solista "Ama il prossimo tuo come te stesso".

Sempre thasup fa la voce grossa nella classifica dei singoli più ascoltati, anche se questa volta deve cedere il primato ai Pinguini tattici Nucleari, la band guidata da Riccardo Zanotti che da anni, ormai fa numeri incredibili, sia in steaming che live. La band bergamasca, infatti è in testa con "Ricordi", che tiene alle spalle "s!r!", la canzone di thasup feat. Lazza, Sfera Ebbasta. Il rpoducer romano porta in classifica anche "r()t()nda" con Tiziano Ferro, "!ly" feat. Coez, "c!ao" feat. Rondodasosa e "ye@h" feat Shiva.