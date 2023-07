Cosa c’entra Damiano David dei Maneskin nel dissing tra Luchè e Salmo: è anche in Stupido gioco del rap 2 Damiano David dei Maneskin è stato tirato in ballo nello scambio di dissing delle ultime ore tra Luché e Salmo: ecco i motivi dell’attacco in Lo stupido gioco del rap 2.

A cura di Vincenzo Nasto

Damiano e Salmo, 2023

Poco fa fa è uscito l'ultimo episodio della saga che vede coinvolti i rapper Luché e Salmo: si tratta de Lo stupido gioco del rap 2, in cui, per la prima volta in una traccia, ricompare la figura di Damiano David, frontman dei Maneskin. Nelle scorse ore, Salmo aveva commentato gli ultimi post del cantante romano con la stessa formula: "Oucchh" con un emoji con la testa fasciata. Poche ore prima, c'era stato anche la menzione nelle stories Instagram, in cui Salmo dopo aver taggato il cantante, aveva scritto sotto: "Non lo dici ora ooouccch?", con due emoji di feretri.

La storia di Salmo contro Damiano David, foto Instagram

L'attacco nei confronti del cantante dei Maneskin è arrivato, però, in Lo stupido gioco del rap 2. All'interno del dissing nei confronti di Luchè infatti, Salmo rappa: "Cammino sulle stelle sono Anakin, tu puoi fare solo le mie cover con la gonna, Damianeskin, per te sono una croce sul pentacolo". I riferimenti nelle provocazioni a Damiano David sono chiare e dirette: l'allusione al successo del cantante attraverso la cover di Beggin'. Ma anche lo stile del gruppo sul palco, con Damiano David che più volte si è esibito in gonna durante i suoi concerti.

Ma come mai tutto questo è cominciato: basta risalire al primo post su Instagram di Luchè, due giorni fa, quando annunciava l'uscita di Estate dimmerda 2. Tra i commenti del post, oltre a Geolier, Coco e Samurai J, nella cerchia di Luchè, si avvista anche il commento di Damiano David che scrive: "Ouch" con la testa fasciata. Non sembra averla presa bene Salmo, che nei momenti successivi alla pubblicazione – stiamo parlando delle ultime 48 ore di "scontro" – ha più volte provocato il frontman, tra commenti ai suoi post e tag nelle storie.

In Stupido gioco del rap 2, Salmo cerca di chiudere il conflitto con attacchi, ancora una volta, molto personali nei confronti di Luché. Da "Per essere una merda devi aver fatto un corso, d’accordo con tua moglie che ti ha chiesto il divorzio" a "Hai chiesto il feat a Vasco, ti ha detto meglio giro in motorino a Napoli col casco", chiudendo poi con: "Giri con i criminali io spero che ti arrestino e magari che ti uccidi ai domiciliari".

La risposta in Stupido gioco del rap 2 arriva dopo Ho paura di uscire, il secondo episodio degli attacchi di Luchè a Salmo. Da "Non parlare di pallottole, ti pisci sotto, hai bisogno di una serie per entrare nel blocco" a "Dopo Viola (la canzone con Salmo) tu non sai più chi sei, schiavo di un personaggio invecchiato, vittima del mercato, non sei diventato ciò che odiavi, lo sei sempre stato, forza Italia ti finanzia i concerti", chiudendo poi con: "Mi chiedesti di vederci da vicino, ma senza le pistole, tranquillo, non ti uccido, ti porterò al suicidio, sabato suono in Sardegna, vuoi venire?".