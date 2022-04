Cori sessisti durante un concerto di Giorgieness: “Non mi vedrete piangere per avermi ferita” Giorgieness, mentre si esibiva al Verona Digital Music Fest, è stata destinataria di cori sessisti. Sui social si è sfogata: “Non mi vedrete mai piangere perché mi avete ferita. Sarò sempre più arrabbiata e pronta a farvi vergognare di aver solo pensato di umiliarmi così”.

A cura di Daniela Seclì

La cantante Giorgieness, mentre si esibiva al Verona Digital Music Fest, è stata destinataria di cori sessisti. La cantante, all'anagrafe Giorgia D'Eraclea, ha condannato l'accaduto immediatamente:

"Io non dovrei sentirmi così quando sono su un palco e mentre sto facendo il mio lavoro. So che sembra stupido, ma a un uomo questo non succede. E non piango, perché non è che le donne piangono perché sono stupide, piangono perché sono arrabbiate".

Lo sfogo di Giorgieness sui social

Dopo l'accaduto, Giorgieness ha pubblicato sui social un lungo sfogo: "Succede, se sei una donna e sei su un palco, che ti urlino delle cose che non vorresti sentire. So che è successo anche a Milano, ma non me ne sono accorta, me lo avete detto voi. Male, dovete farli vergognare, sempre. Ieri sera però l’ho sentito io e non mi vergogno a dire che ho sentito le lacrime in gola. Di rabbia. E non per le parole – che si sentono chiaramente nel primo video – perché non è quel “nuda nuda”, è il sessismo che si porta dietro". E ha continuato:

"È l’idea che mentre sto lavorando tu decida di distrarmi, ricordarmi che sono una donna e che, alla fine, non posso solo essere brava, non posso solo fare bene il mio lavoro. E, distraendomi, mi fai perdere il fuoco. E non mi vedrete mai piangere perché mi avete ferita. Sarò sempre più arrabbiata e pronta a farvi vergognare di aver solo pensato di umiliarmi così. Ci tengo a dire che i ragazzi del Verona Digital Music Fest invece sono stati dei signori, e li ringrazio per aver scelto una donna come headliner. Così si fa a cambiare le cose. Sono nera, ma felice".

Intervengono gli organizzatori dell'evento: "Potrebbe essere stato un malinteso"

Sui social, gli organizzatori del Verona Digital Music Fest hanno manifestato la loro solidarietà all'artista, ma hanno anche avanzato l'ipotesi che dalla folla si sia sentita la parola "Scusa" e non "Nuda":