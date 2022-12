Con “Contro il mondo” tornano i Baustelle a cinque anni dall’ultimo album I Baustelle tornano il prossimo 5 gennaio col singolo “Contro il mondo”, tornando discograficamente a cinque anni da “L’amore e la violenza 2”.

A cura di Redazione Music

Baustelle (ph Marco Cella)

A cinque anni dall'uscita del secondo volume de "L'amore e la violenza" e qualche esperienza solista Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini tornano a pubblicare un brano a nome Baustelle che vedrà la luce all'inizio dell'anno. Il prossimo 5 gennaio, infatti, sarà pubblicato il singolo "Contro il mondo", nuovo capitolo per una delle band che ha scritto pagine importanti per l'indie italiano fin dall'esordio con Sussidiario illustrato della giovinezza, passando per i seguenti "La moda del lento", "La malavita", "Amen", "I mistici dell'Occidente", "Fantasma" e il primo volume de "L'amore e la violenza" che li ha confermati come una delle band italiane più amate di questi ultimi anni.

Di "Contro il mondo" non si sa molto più di ciò che si legge nella nota stampa di presentazione, ovvero che è stato scritto dallo stesso Bianconi che ha guardato al passato come una risorsa e senza nostalgia. È un singolo "in cui tradizione e azzardo si mischiano, dando prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. In ‘Contro il mondo' la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò, in pieno stile BAUSTELLE".

Gli stessi Baustelle hanno detto, parlando della canzone: "Dove eravamo rimasti? Quanto tempo è passato? Chi sperava che saremmo migliorati ovviamente si sbagliava. Si continua piuttosto a vivere, con la ferocia di sempre e musica nuova. Questa canzone si chiama “Contro il mondo”: è una storiella, un film, una parabola, un grido, basso-rullante-chitarra elettrica, gomma da masticare. Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll. Maneggiate con cura". La band ha anche annunciato un tour che li vedrà impegnati il 2 maggio a Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio a Roma all’Atlantico, il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia, l’8 e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz e l’11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all’Estragon.