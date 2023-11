Compleanno speciale per Mr.Rain: successo al Mediolanum Forum Mr.Rain e due palazzetti per il 2024 Alla fine del concerto che Mr.Rain ha tenuto al Mediolanum Forum di Milano, il cantautore ha annunciato due palazzetti a Milano e Roma per il 2024.

A cura di Redazione Music

Mr.Rain si è esibito nel suo primo Mediolanum Forum di Assago dove, prima di annunciare altri due palazzetti a Milano e Roma per il 2024, ha coronato un anno magico per lui che, sebbene avesse da anni una fanbase forte e numeri importanti, con il Festival di Sanremo è riuscito a raggiungere un pubblico ancora più vasto. La sua Supereroi, infatti, è uno dei brani piùà amati dell'anno, con quattro dischi di platino conquistati. E la canzone è stata una delle protagoniste del suo concerto a Milano, andato tutto esaurito, assieme ad alcuni dei successi che il cantante ha inanellato in questi anni, toccando anche gli esordi fino a cantare brani come "la fine del mondo" e "Un milione di notti".

E Supereroi è anche la canzone con cui Mr.Rain ha voluto salutare il suo pubblico, cantandola assieme a ‘Il coro di Industrie Musicali’, lo stesso che lo ha accompagnato sul palco di Sanremo. E per concludere al meglio la serata, il cantautore ha anche annunciato due eventi per il prossimo anno. Tra un anno, infatti, a novembre 2024 Mr.Rain si esibirà in due concerti: il 26 novembre si esibirà, infatti, al PALAZZO DELLO SPORT di Roma, mentre il 30 novembre sarà protagonista al Mediolanum Forum di Assago. Per acquistare i biglietti per le due date, i fan dovranno aspettare martedì 21 novembre quando partiranno le prevendite.

Per il concerto milanese, Mr.Rain ha voluto al suo fianco alcuni ospiti. Con lui, sul palco, infatti, sono saliti Alfa, Birdy, CLARA – con cui ha appena pubblicato Un Milione di Notti -, Sangiovanni e Fasma e per l'occasione ha anche cantato un brano inedito, ovvero "Figli della notte" che sarà contenuto nel suo prossimo album in uscita nel 2024. Il cantante, che oggi compie 32 anni, ha voluto ringraziare i fan anche su Instagram: "Il regalo di compleanno più bello di sempre. Mi avete regalato Il concerto più bello della mia vita. È da quando ho iniziato a fare musica che immaginavo di riempire il forum di Assago, e ieri sera quel sogno ha preso forma nella realtà. Grazie ancora a tutti voi per aver reso questa serata possibile, grazie per il supporto, per le emozioni e per l’energia che mi avete regalato. Mi porterò dentro per sempre il ricordo di questa serata, ma noi non ci fermiamo qui".