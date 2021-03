Da quello che sembrava un banale incidente domestico, Gianni Morandi ne è uscito con gravi ustioni su mani, braccia e gambe, che hanno richiesto il suo ricovero al Centro Grandi Ustionati di Cesena. Le sue condizioni di salute attuali sono buone, non è in pericolo di vita, ma il Corriere di Bologna fa sapere che i medici starebbero decidendo se è il caso di operarlo o meno: "L’equipe navigata e specializzata del centro grandi ustionati romagnolo lo sorvegliano ancora a tutte le ore e tengono d’occhio le brutte ferite alle braccia alle gambe e alle mani, in particolare quella destra. Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni".

Cosa dicono i medici del Centro Grandi Ustionati

Il Centro Grandi Ustionati (CGU) è una struttura ospedaliera di assistenza intensiva e semi-intensiva di alta specialità dove il paziente che è stato soggetto a ustioni importanti viene curato dalla fase di emergenza fino a quando è in grado di recuperare la propria autonomia. "Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi. Non preoccupatevi, è in buone mani, guarirà presto", è così che hanno risposto i medici del Bufalini fino a ieri a chi andava a chiedere informazioni sullo stato di salute di Gianni Morandi, dopo l'unico comunicato diramato poche ore dopo la prima osservazione in ospedale, che riportava: "Le sue condizioni cliniche sono stabili, non è in pericolo di vita è sotto costante osservazione ma sono in corso trattamenti medici necessari per curare le sue ferite alle mani e alle gambe che comunque sono profonde e vanno attentamente e continuamente monitorate".

L'ultima foto caricata su Facebook

L'ultima foto caricata sul suo prezioso canale Facebook lo ritraeva impegnato nei lavori in campagna, come sempre ironico sulle sue mani giganti e sulla grandezza di guanti che potessero contenerle. Il segreto del cantante di Monghidoro è proprio l'aver fatto della comunicazione semplice e spontanea la sua cifra social, attirando i fan più adulti che erano abituati a seguirlo in tv e conquistando una quota di seguaci giovanissimi che ha reso il suo un nome a tutti gli effetti transgenerazionale.