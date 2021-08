Come Aka7even tenta di sfondare in Spagna con Loca: “Porto la mia musica anche fuori dall’Italia” L’Italia punta ancora una volta sulla Spagna e dopo artisti come Rocco Hunt e Fred De Palma, per citare i più giovani, senza contare anche Mahmood, trapper vari e i più grandi come Laura Pausini e Tiziano Ferro, anche Aka7even tenta la strada iberica per affermarsi oltre i confini nazionali grazie a Loca.

A cura di Redazione Music

L'Italia punta ancora una volta sulla Spagna e dopo artisti come Rocco Hunt e Fred De Palma, per citare i più giovani, senza contare anche Mahmood, trapper vari e i più grandi come Laura Pausini e Tiziano Ferro, anche Aka7even tenta la strada iberica per affermarsi oltre i confini nazionali. Non era difficile immaginare che una canzone come "Loca" potesse vivere una sua seconda vita proprio lì, specie dopo i successi di questi ultimi anni di versioni in spagnolo di successi e tormentoni italiani, come dimostrano proprio il rapper salernitano e il maggiore esponente del reggaeton italiano, che hanno avuto dalla loro, però anche una star iberica come Ana Mena.

Aka7even, invece, come aveva fatto già Astol, ha scelto di collaborare con il madrileno Robledo e i fan sui social già sognano collaborazioni future: "Potrebbe arrivare all'orecchio di Maluma o Ozuna?" si chiede un* fan su Twitter, dove l'hashtag #aka7evenxrobledo è volato in pochissimo tempo in testa ai trend degli argomenti più discussi sul social. I fan del finalista dell'ultima edizione di Amici, infatti, hanno cominciato a commentare la notizia e a darsi appuntamento per la prossima settimana, quando il singolo sarà pubblicato. La versione spagnola della hit di Aka7even, infatti, sarà a disposizione di tutti a partire dal prossimo 27 agosto, come ricorda lo stesso cantante sui suoi social.

Un sogno che si realizza, scrive Luca Marzano, vero nome del cantante campano, che desiderava poter uscire dai confini nazionali e ha trovato la canzone perfetta: "Oggi si realizza una di quelle cose che da sempre ho desiderato: collaborare e portare la mia musica anche fuori dall’Italia". Con 39 milioni di ascolti su Spotify, e 16 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale, che gli hanno permesso anche di raggiungere il doppio disco di platino, "Loca" è la canzone più ascoltata del cantante, prima anche di "Mi manchi": "Ringrazio mi hermano @robledo per aver lavorato insieme a questo progetto e tutto il mio super team per aver reso possibile questo" ha concluso Aka.