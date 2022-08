Coldplay tour in Italia, due nuove date a Napoli e a Milano: ecco come e dove acquistare i biglietti Un’ottima notizia per l’Italia e soprattutto per tutti i fan della band capitanata da Chris Martin. Ecco le date e dove e come acquistare i biglietti.

Live Nation Italia ha comunicato che, in seguito all'incredibile richiesta, si aggiungono due nuove date in Italia al tour dei Coldplay. Un'ottima notizia per l'Italia e soprattutto per tutti i fan della band capitanata da Chris Martin. Queste le date: 22 giugno a Napoli, Stadio Diego Armando Maradona; 28 giugno a Milano, Stadio San Siro. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di domani sul sito ufficiale http://livenation.it.

I Coldplay a Napoli per la prima volta

Se per Milano non è una novità, i Coldplay che suonano a Napoli rappresentano una novità assoluta. Da giorni, infatti, c'era la possibilità che la band potesse suonare proprio allo Stadio Diego Armando Maradona, poi è arrivata la conferma.

Coldplay 2023, i prezzi dei biglietti per il concerto di Napoli

I biglietti per il concerto del tour 2023 dei Coldplay di Napoli sono diversi a seconda dei settori e il prezzo va sempre addizionato alle possibili commissioni di vendita. Questo è il listino prezzi completo: prato costerà 103,50 euro (il prezzo va addizionato alle commissioni di vendita).

Prato: 103, 40 euro

Primo Settore Numerato: 172,50 euro

Secondo Settore Numerato: 138 euro

Terzo Settore Numerato: 97,75 euro

Quarto Settore Numerato: 74,75 euro

Quinto Settore Numerato: 63,25 euro

Sesto Settore Numerato: 57,50 euro

Il ritorno dei Coldplay a Milano

Sarà un grande ritorno anche per Milano: i Coldplay di Chris Martin, infatti, torneranno a suonare allo Stadio San Siro a 7 anni dall'ultima volta a Milano.

Coldplay 2023, il prezzo dei biglietti per il concerto di Milano

I biglietti per il concerto del tour 2023 dei Coldplay di Milano sono diversi a seconda dei settori. Anche in questo caso, va sempre addizionato alle possibili commissioni di vendita. Questo è il listino prezzi completo per il tour 2023 di Milano nelle date 25. 26 e 28 giugno 2023

Prato: 95 euro

Primo Settore Numerato :150,00 euro

Secondo Settore Numerato: 125,00 euro

Terzo Settore Numerato: 95,00 euro

Quarto Settore Numerato: 80,00 euro

Quinto Settore Numerato: 65,00 euro

Sesto Settore Numerato: 50,00 euro