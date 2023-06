Coldplay a Napoli, Chris Martin chiama un fan sul palco e duetta con lui Durante il concerto dei Coldplay allo Stadio Maradona di Napoli, il frontman Chris Martin ha chiamato sul palco un fan e ha duettato con lui al pianoforte.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, mercoledì 21 giugno, i Coldplay si stanno esibendo con la data italiana del loro tour, prevista allo Stadio Maradona di Napoli. Chris Martin, leader del gruppo, ha subito stupito i fan con una sorpresa: si è avvicinato alle prime file del parterre e ha chiamato un ragazzo, tra la folla, a duettare con lui sul palco.

Il duetto di Chris Martin con un fan

Chris Martin ha stupito i fan durante il concerto dei Coldplay a Napoli, con un "ospite speciale", non annunciato in scaletta. Il leader del gruppo si è avvicinato al bordo del palco, rivolto verso le prime file del parterre, e ha inviato un ragazzo a salire sul palco per duettare con lui. Prima qualche domande di rito. "Di dove sei?", chiede Martin. "Di Napoli", risponde il ragazzo, che poi aggiunge: "Forza Napoli". Una performance al pianoforte che ha emozionato il pubblico e che certamente il fortunato fan non scorderà facilmente.