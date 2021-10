Clementino contro Malgioglio dopo l’imitazione di Pretelli: “Sei utile come l’ananas sulla pizza” Pierpaolo Pretelli ha vinto l’ultima puntata di Tale e Quale Show, il programma di Rai1, imitando Clementino ed esibendosi nella sua “Cos cos cos”. Ottimi apprezzamenti dai giudici con malgioglio che fa una piccola critica al rapper napoletano, che risponde, tra il piccato e l’ironico, su Instagram.

A cura di Redazione Music

Pierpaolo Pretelli ha vinto l'ultima puntata di Tale e Quale Show, il programma di Rai1, condotto da Carlo Conti, in cui una serie di personaggi famosi imita sia nell'aspetto che nella voce cantanti famosi. All'ex inquilino del GF Vip toccava riproporre movenze e voce di Clementino, il rapper napoletano, una delle voci più famose del rap italiano e qualche mese fa anche volto televisivo come giudice di The Voice of Italy. Alla fine di un'esibizione che ha avuto anche i complimenti di Clementino, però, Malgioglio ha detto: "Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero".

Durante la puntata e l'esibizione, Clementino ha postato alcune storie su Instagram in cui mostrava divertito l'esibizione di Pretelli, stupendosi per la capacità di imitarlo nelle movenze, nelle espressioni e anche nella voca, e scherzando sulla somiglianza al wrestler John Cena. Da casa, assieme alla compagna, il rapper, che aveva anche dato dei consigli a Pretelli, ha commentato l'esibizione e in diretta ha anche ascoltato il commento di Malgioglio, rispondendo senza peli sulla lingua. Clementino, infatti, ha detto: "Eh, m'ero scordato John Lennon. Cristiano Malgioglio, tu parli male di me in tv, ma io credo che tu abbia, nella musica, nel cinema, nella tv la stessa identica utilità dell'ananas sulla pizza. Uguale, ‘a stessa cosa".

Con il solito tono ironico, quindi, il rapper si leva un sassolino dalla scarpa, dopo la critica in diretta televisiva di Malgioglio. Nonostante ciò, comunque, Clementino è stato protafgonista su Rai1, grazie a un'esibizione apprezzatissima da parte di Pierpaolo Pretelli, che ha portato a casa la puntata e i complimenti della giuria, con Loretta Goggi che, commentando l'esibizione in Cos cos cos ha detto: "Una difficoltà pazzesca, io ho dovuto leggere il testo per capirlo e lui non è nemmeno napoletano. È andato a tempo, poi, se sbagli una parola è finita. È padrone della scena, si muove bene, questo ragazzo si farà".