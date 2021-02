Clementino e Joseph Capriati, finalmente insieme. Il rapper e il dj a pranzo insieme dopo lungo tempo e, soprattutto, dopo la lite con suo padre, culminata in una vera e propria aggressione e in un accoltellamento che gli ha causato il danneggiamento di un polmone. Sono stati necessari due interventi chirurgicie oltre un mese di ricovero e di convalescenza. Clementino e Joseph Capriati hanno festeggiato proprio la fine di questo percorso buio (il dj è stato dimesso il 7 febbraio) per la stella dell'elettronica. Il rapper ha scritto su Facebook: "The Legend Never Dies. Finalmente insieme fratello mio".

Clementino e Joseph Capriati insieme

Una delle prime foto spetta a Clementino, forse uno degli ultimi a vederlo prima dell'operazione. I due, infatti, avevano postato foto insieme durante le feste di Natale. E proprio il rapper napoletano ha voluto postare un'altra foto con l'amico, a poco più di un mese dalla tragedia sfiorata: "The legend never dies. Finalmente insieme fratello mio" ha scritto il rapper di Nola, tra le personalità più in vista della musica campana. Pochi giorni fa il dj aveva postato una foto in primo piano con la scritta: "Ritorno alla vita, e alla Musica. Perennemente grato! A presto"

L'aggressione subita da Joseph Capriati

Il 9 gennaio scorso Capriati era a casa dei genitori dove aveva passato le vacanze natalizie quando una lite era sfociata in un accoltellamento da parte del padre, accusato di tentato omicidio. Capriati aveva scritto su Facebook: "Sono vivo, e grazie a Dio posso raccontarlo. Ringrazio dal profondo del mio cuore tutti voi, i miei parenti, amici, conoscenti, e i tantissimi DJ e promoter che mi hanno dimostrato così tanto affetto in questi giorni. Sono commosso. Non sono ancora riuscito a leggere e rispondere ai messaggi ma lo farò tra qualche giorno quando starò meglio. Fino a stamattina non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato ormai. Chiedo solo una cosa se è possibile, un po’ di rispetto nei confronti di mio padre e della mia famiglia, poiché ne io e ne nessuno di voi ha il potere e il dovere di giudicare ciò che è accaduto. I drammi familiari sono all’ordine del giorno, e soprattutto attenzione alla stampa poiché come ben sapete le notizie sono spesso confuse e poco veritiere. Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui. Ora penso a guarire. A presto".