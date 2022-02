Claudio Baglioni positivo al Covid, cancellate cinque concerti del suo tour A causa del Covid, Claudio Baglioni è stato costretto a rinviare cinque date del suo Dodici note solo tour.

A cura di Redazione Music

Claudio Baglioni è risultato positivo al Covid e per questo motivo è stato costretto a spostare le prossime cinque date del suo tour. Anche per il cantante romano è arrivato il momento, purtroppo, di dover affrontare il Covid, la malattia e le conseguenze ,materiali che ha sul suo lavoro, per questo motivo, quindi, è arrivata una nota in cui si spiega che i concerti di Baglioni previsti per Torino, Saint Vincent (AO), Asti, Cremona e Venezia. Inizialmente erano stati solo tre i concerti posticipati, ma con la positività del tampone, quella che si credeva fosse una laringite si è scoperto essere Covid e per questo motivo le date cancellate sono state aumentate.

Quali date sono state rinviate

Nella nota stampa diramata dall'ufficio stampa del cantautore si legge, infatti: "Nella giornata di ieri, domenica 13 febbraio, sono stati posticipati i concerti di CLAUDIO BAGLIONI previsti a TORINO, SAINT VINCENT (AO) e ASTI, a causa di una laringite. A seguito dell’iniziale diagnosi, l’artista si è sottoposto al test COVID-19 risultando positivo e verranno pertanto posticipati anche i concerti previsti a CREMONA e VENEZIA". Per quanto riguarda le notizie sui biglietti, nella nota si legge che "I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Aggiornamenti sulle nuove date e sullo stato di salute dell’artista verranno comunicati nei prossimi giorni"

Le date del Dodici note solo tour rinviate

Il tour di "Dodici note solo" era partito il 24 gennaio scorso dal Teatro dell’Opera di Roma e vede il cantautore cantare e suonare pianoforte e altri strumenti esibendosi in alcune delle sue canzoni più amate, raccontandosi sui palchi di 60 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia. Questi sono i concerti che, come si legge nella nota stampa, verranno riprogrammati al più presto: