Classifica FIMI al 27 luglio: Italodisco dei The Kolors al primo posto per la terza settimana

A cura di Redazione Music

La classifica FIMI della settimana ha ufficializzato i singoli più ascoltati in Italia nel periodo che va dal 21 al 27 luglio. Al primo posto rimangono stabili per la terza settimana consecutiva i The Kolors con la loro Italodisco, a tutti gli effetti uno dei tormentoni dell'estate 2023 (come testimonia anche il video che Stash ha condiviso su Tik Tok, che mostra il coinvolgimento delle sue figlie Grace e Imagine Fiordispino). A seguire Ava, Anna e Capo Plaza con il singolo Vetri Neri, restistono in terza posizione Fedez, Annalisa e Articolo 31 e la loro Disco Paradise e in quarta posizione troviamo Drillionaire con Bon Ton. Al quinto posto scala Alfa con Bellissimissima e fanno perdere una posizione ai Pinguini Tattici Nuclerari con Rubami la notte.

Tedua e Stefa Ebbasta con Hoe sorpassano Angelina Mango con la hit lanciata dopo l'esperienza ad Amici, dal titolo Ci Pensiamo Domani, che a sua volta scala di una posizione finendo al nono posto. Bene Fragole di Achille Lauro e Rose Villain e Taxi sulla Luna di Tony Effe e Emma che rimangono stabili rispettivamente alla decima e all’undicesima posizione. Chiunque almeno una volta ha cantato Pazza Musica di Marco Mengoni e Elodie, che infatti guadagna una posizione grazie anche alla complicità dei cantanti, mentre al quindicesimo posto scende di ben tre posti Rocco Hunt con Non Litighiamo Più. Vuoi anche per una lunga permanenza in classifica, perdono due posizioni sia Blanco e Mina con Un Briciolo di Allegria che Lazza con Cenere, che si piazzano rispettivamente al 14esimo e al 16esimo posto. Travis Scott, Bad Bunny e The Weeknd chiudono la top 20 con la loro hit dal titolo K-Pop.

La classifica top 20 dei singoli più ascoltati

The Kolors con Italodisco

Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri

Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise

Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton

Alfa con Bellissimissima

Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte

Annalisa con Mon Amour

Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoe

Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani

Achille Lauro e Rose Villain con Fragole

Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna

Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica

Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa

Blanco & Mina con Un Briciolo di Allegria

Rocco Hunt con Non Litighiamo Più

Lazza con Cenere

Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana

Aribeatz feat. Ozuna, Gims & Sfera Ebbasta con Mirage

Bad Bunny con Where She Goes

Travis Scott, Bad Bunny e The Weeknd con K-Pop

La classifica top 10 degli album

Tedua con La Divina Commedia

Drillionaire con 10

Pinguini Tattici Nucleari con Fake News

Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto II

Marco Mengoni con Materia (Prisma)

Lazza con Sirio

Blur con The Ballad of Darren

Blanco con Innamorato

Shiva con Santana Season

Irama e Rkomi con No Stress