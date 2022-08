“Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci a ritrovarli”, il Muro del canto chiede aiuto ai fan Il Muro del canto ha chiesto aiuto ai fan per ritrovare la strumentazione che gli è stata rubata durante il tour. E contestualmente ha anche aperto un crowdfunding.

A cura di Redazione Music

Il Muro del Canto (ph Georgiana Acostandei)

La band romana Il muro del canto è stata derubata di tutti gli strumenti e di oggetti personali quando il loro furgone è stato aperto e svaligiato nel mezzo del tour, come ha spiegato il cantante Daniele Coccia Paifelman a Roma Today e sui propri social, dove hanno anche chiesto un aiuto tramite un crowdfunding. La band è in tour in Italia per presentare il loro ultimo album "Maestrale" a cui si aggiungono alcune date in cui aprono a Ben Harper and the Innocent Criminals: "Per tutti noi quegli strumenti musicali hanno un immenso valore affettivo. È come se fossero un prolungamento del nostro corpo. Molti di noi hanno faticato tanto per acquistare chitarre, microfoni, batterie, magari dopo anni di rinunce visti i costi elevati" hanno spiegato.

La band ha fatto un appello a chiedendo di contattarli nel caso qualcuno trovasse gli strumenti e le loro cose, di cui hanno pubblicato un elenco. Contestualmente hanno anche aperto un crowdfunding per cercare di limitare i danni e riacquistare la strumentazione. "Ci aiutate? Come molti di voi sanno siamo stati derubati di gran parte della nostra strumentazione. Le tante dimostrazioni di affetto e le offerte di aiuto ci hanno spinto ad accettare una formula collettiva di sostegno al Muro che ci possa far superare questo momento così complicato – hanno scritto nella richiesta di aiuto -. Vi ringraziamo in anticipo per tutto quello che ognuno di voi potrà fare".

Chitarre, amplificatori, pedaliere, casse, i componenti della batteria e tanto altro, oltre alle borse di tre componenti della band: "La band ha un tour avanti e L’affetto per i nostri strumenti e i tanti ricordi non si possono ricomprare, ma con il vostro aiuto potremmo essere presto in grado di suonare al meglio. L’obbiettivo impostato è calcolato sul valore di mercato dei beni rubati, noi saremo contenti a prescindere dalla quota raggiunta, felici e grati dell’aver affrontato insieme questa difficoltà.Vi chiediamo di condividere il post per trovare il maggior numero di sostenitori".