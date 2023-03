Chi sono i The Beatbox, la tribute band dei Beatles a Michelle Impossible I The Beatobx sono la tribute band più famosa dei Beatles. Il gruppo è composto dai musicisti Filippo Caretti, Marco Breglia, Michele Caputo e Federico Franchi.

A cura di Elisabetta Murina

I The Beatobx sono la tribute band più famosa dei Beatles. Il gruppo è composto dai musicisti Filippo Caretti, Marco Breglia, Michele Caputo e Federico Franchi, che nel loro curriculum vantano collaborazioni con alcuni grandi nomi del pop italiano. Il loro obbiettivo è far rivivere l'energia e la musica del quartetto di Liverpool, che ha scritto una pagina della storia della musica. ​

Chi sono i The Beatbox, i componenti del gruppo musicale

A dare vita a questo progetto sono stati quattro musicisti, che in passato hanno collaborato anche con grandi artisti del pop italiano: Filippo Caretti, Marco Breglia, Michele Caputo e Federico Franchi. Il primo suona la chitarra e si è unito al progetto nel 2018 quando aveva solo 18 anni; il secondo è entrato a far parte del gruppo un anno dopo assumendo il ruolo di Paul, il terzo, sempre giovanissimo, nel 2021 si è unito al gruppo come sosia di George Harrison e, infine l'ultimo ha iniziato a suonare la batteria all'età di 15 anni diventando il "sosia" di Ringo e forse anche il membro più conosciuto.

I The Beatbox durante una loro esibizione

La carriera dei Beatbox e il tributo ai Beatles

I The Beatbox si sono posti come obbiettivo non soltanto un semplice tributo ai Beatles, quanto la missione di far rivivere l'energia del gruppo. E, infatti, nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione (uguale al gruppo originale), agli abiti su misura della stessa sartoria. I quattro musicisti sono ospiti della trasmissione Michelle Impossible nella puntata di mercoledì 1 marzo. Nel corso della loro carriera, si sono esibiti diverse volte in Europa e in Italia, diventando la più famosa e riconosciuta- anche a livello internazionale- tribute band. L'ultimo show dal vivo, dal titolo The Magical Mystery Story, si è tenuto nella primavera dello scorso anno. Un viaggio attraverso ricordi e scoperte più recenti, con esecuzioni uguali a quelle originali: dai primi successi al Cavern Club di Liverpool fino a capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970.