Chi sono i prossimi cantanti che potrebbero incidere un album di Natale in italiano Ecco la lista degli artisti pop italiani contemporanei che potrebbero incidere un album natalizio, aumentando le quote di un genere con un ascolto triplicato negli ultimi cinque anni nella penisola.

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro, Annalisa e Ultimo, foto di LaPresse

C'è un piccolo segnale che il mercato discografico italiano sembra aver pregustato da anni: come evidenziato da Mattia Marzi su Rockol, nel 2023 nei brani presenti nelle prime duecento posizioni della Weekly Top Songs Italy di Spotify, ci sono 25 canzoni di Natale che hanno generato 17,5 milioni di stream complessivi. Numeri lontani dal mercato americano, che negli anni raccoglie, in stima, un bottino di 265 milioni di dollari solo nel mese di dicembre. Ma numeri che giustificano anche una super-produzione, soprattutto nel 2023, di brani di Natale da parte di alcuni dei più grandi artisti pop italiani.

Dall'esclusiva versione di Christmas (Baby please come home) di Annalisa, uscita solo per Amazon Music, al "nuovo" tentativo dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopo la versione Christmas nel 2020 di Pastello Bianco, hanno firmato quest'anno la canzone di Natale per Radio Deejay: La nostra canzone, riprendendo le note di Bohemien dell'Ep Ahia. A questi bisogna aggiungere i prossimi partecipanti al Festival di Sanremo 2024 Il Volo, che lo scorso 3 novembre hanno pubblicato l'Ep 4 Xmas, passando poi per alcuni creator, come la coppia siciliana dei Me contro Te che ha dato la luce al disco Natale con Luì e Sofì, con inediti all'interno. Anche l'AI sembra aiutare, come nel caso di Gerry Scotti con Gerry Christmas, in cui vengono fatte cantare al presentatore brani come All I want for Christmas is you, Jingle Bells, Last Christmas.

In questo rinnovato spirito natalizio, potremmo anche osar di riflettere quali dei protagonisti moderni della musica pop potrebbe lanciarsi in questo "diabolico" gioco natalizio, ampliando il proprio repertorio non con un singolo, ma bensì con un album natalizio. Basti pensare alla tradizione di progetti natalizi in italiano, nata con Natale con i tuoi nel 1983, edita da Franco Zanetti con protagonisti e protagoniste quali Ornella Vanoni, ma anche Roberto Vecchioni, Caterina Caselli e Donatella Rettore. Negli anni successivi arriveranno Buon Natale – An italian Christmas with Al Bano Carrisi di Al Bano, ma anche Baffo Natale compilation degli Elio e le store tese, Canzoni per Natale di Irene Grandi, Magia di Natale di Cristina D’Avena e un più recente Canto di Natale di Valerio Scanu o Mario Christmas di Mario Biondi.

Ma chi sono gli artisti che potrebbero proporre un album natalizio in italiano? Tra i volti noti, che già in passato hanno legato la loro musica alle festività natalizie, c'è sicuramente Tiziano Ferro. Il cantante, che da poco ha festeggiato il disco di platino del suo ultimo album Il mondo è nostro, potrebbe rappresentare la figura italiana più vicina a Michael Bublé. In passato ha già dato saggio del repertorio natalizio con Casa a Natale, contenuto nell'album del 2020 Accetto Miracoli. A lui si potrebbe aggiungere Calcutta, che da pochi mesi ha pubblicato il suo nuovo album Relax, ma che il 22 dicembre 2014 pubblicava il singolo Natalios, in cui cantava: "I mandarini vanno via, ma dove sta la vitamina?".

Una curiosità che man mano aumenta con Ultimo, che non ha ancora pubblicato brani natalizi, anche se lo scorso 22 dicembre 2020 annunciava come "un regalo di Natale per la madre e i fan" l'uscita di 7+3. Sul lato maschile ci sarebbe la curiosità di osservare una coppia, formata da Colapesce Dimartino, che potrebbe effettuare l'ennesima trasformazione della loro eclettica carriera musicale, dopo il grande successo del loro ultimo album Lux Eterna Beach, senza contare che con gli Albanopower Colapesce realizzò già un ep natalizio di cover. Infine, l'ultimo suggerimento, nazional-popolare e proveniente dall'ultimo Festival di Sanremo, è Mr.Rain. L'autore di Supereroi ha già dimostrato di saperci fare con un coro di bambini all'interno del brano.

Ma le vere sorprese arrivano sul lato femminile, dopo un 2023 che ha regalato protagoniste del calibro di Annalisa, Laura Pausini, Elodie, Francesca Michielin e Fiorella Mannoia. La prima, dopo l'uscita della sua versione, per Amazon Music, di Christmas (Baby please come home), potrebbe cavalcare il successo dell'ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, con un tentativo natalizio più strutturato. Sulla stessa linea temporale, Elodie e Francesca Michielin potrebbero snaturare e trasformare la canzone di Natale, evolvendola con melodie new-pop, talvolta distruggendo il candore della festività. L'autrice romana ha già in passato lasciato piccole prove, come un Jingle Bells per una noto marchio di intimo, ma anche un ritornello nella canzone di Natale di Radio Deejay nel 2021. Stesso destino accaduto solo tre anni prima per Francesca Michielin.

Invece, per Laura Pausini e Fiorella Mannoia, appare in maniera netta quanto le due cantanti abbiano già una grande esperienza in merito. Laura Pausini addirittura ha già pubblicato un album natalizio, nel 2016 con il titolo Laura Xmas. Discorso diverso invece per Fiorella Mannoia, che sarebbe al suo primo album natalizio, dopo esperimenti come È comunque Natale o L'ultimo Babbo Natale. Nella sua discografia è presente anche un'interpretazione di un brano di Francesco De Gregori dal titolo L'uccisione di Babbo Natale, in cui canta: "Infatti arriva Babbo Natale, carico di ferro e carbone, il figlio del figlio dei fiori lo uccide con un coltello e con un bastone". Non proprio il miglior auspicio.