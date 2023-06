Chi sono Burna Boy, Anitta e Alesso, i cantanti che si esibiscono alla finale di Champions League Prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter si esibiranno in concerto Anitta, Burna Boy e Alesso.

A cura di Redazione Music

Prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, in programma stasera 10 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, per il Pepsi® Kick Off Show si esibiranno la superstar brasiliana Anitta, il cantante, cantautore e produttore nigeriano vincitore di un Grammy Award Burna Boy. Con loro ci sarà anche uno dei dj più famosi al mondo, ovvero lo svedese con origini italiane Alesso che sarà lo special guest di questo evento musicale. Prima della partita di calcio più attesa dell'anno, quindi, si esibirà un trio musicale variegato che unisce sonorità urban, Edm e latine.

Chi è Anitta

Anitta (Emma McIntyre/Getty Images)

Anitta è senza dubbio una delle artiste brasiliane più famose al mondo. La cantante, infatti, in pochi anni è riuscita a imporsi come la voce brasiliana più famosa al mondo, conquistando milioni di fan live e sui social (è una delle artiste più influenti sui social network con 64 milioni di fan su Instagram e 22 milioni su TikTok) e facendo breccia anche nel mercato italiano grazie a una collaborazione con Fred De Palma e all'ultimo Capìtan che la vede protagonista assieme a RVFV e Sfera Ebbasta.

Nella sua carriera Anitta ha pubblicato cinque album in studio: Anitta (2013), Ritmo perfeito (2014), Bang (2016), Kisses (2019), il suo primo lavoro trilingue che è stato nominato "Best Urban Album" ai Latin GRAMMY® Awards, e il più recente "Versiones de mí" (2022). Il suo successo maggiore è "Envolver" ha superato i 530 milioni di ascolti su Spotify, raggiungendo la cima della Spotify Global 200, diventando la prima artista brasiliana a riuscirci. Tra le collaborazioni ci sono Cardi B, Snoop Dogg, Maluma, Becky G, Madonna, Ozuna, Major Lazer e J Balvin. Parlando dell'esibizione ha detto:"Regaleremo uno spettacolo imperdibile ai tifosi sugli spalti e in tutto il mondo".

Chi è Burna Boy

Burna Boy (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Burna Boy è un cantante nigeriano che dopo il successo nel 2012 di "Like to Party" ha pian piano visto crescere la sua popolarità in tutto il mondo, firmando per la prima volta con un major grazie all'album Outside nel 2018 a cui sono seguiti gli album African Giant nel 2019, Twice as Tall nel 2020 e Love, Damini nel 2022. Nel 2019 è stato premiato come Best International Act ai BET Awards, mentre con "Twice as Tall" ha vinto un Grammy Award come Best Global Music Album nel 2020. Nell'ultimo album, che contiene il successo "Last Last", ha collaborato con artisti del calibro di Ed Sheeran, J. Balvin e Khalid, tra gli altri. "porterò ritmo e magia a Istanbul. Il mondo non è pronto per quello che abbiamo in serbo!" ha detto presentando la sua partecipazione alla finale.

Chi è Alesso

Alesso (Tim P. Whitby/Getty Images for MDLBEAST SOUNDSTORM)

Ad Anitta e a Burna Boy si unirà come special guest il dj Alesso che con la cantante brasiliana aveva già collaborato nel 2017 nella canzone "Is that for me". Alesso, svedese con origini italiane, è uno dei dj e produttori più famosi al mondo, grazie al suo modo di mescolare la house con il pop, collaborando con artisti del calibro di Katy Perry, Tove Lo, Calvin Harris e Marshmello, tra gli altri, e remixando successi di Avicii, Swedish House Mafia e Tiesto. Tra le canzoni più famose ci sono "Words" con Zara Larsson, "Heroes (we could be)", "Calling (Lose My Mind)" del 2012 (con Sebastian Ingrosso e Ryan Tedder) e "Under Control" del 2013 (con Calvin Harris e Hurts).