Chi sono Baby Gang e Neima Ezza: i rapper arrestati sono esponenti noti della drill italiana Baby Gang e Neima Ezza, arrestati per minacce, botte e rapine sono due degli esponenti più in vista della drill italiana, ma con un passato giudiziario difficile.

A cura di Redazione Music

I rapper Baby Gang e Neima Ezza sono stati arrestati con le accuse di minacce, botte e rapine, col primo che, secondo l'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere mentre per il secondo sono scattati gli arresti domicilari. Il nome dei due rapper non sono sconosciuti a chi frequenta il mondo del rap italiano essendo parte di una giovane scena milanese che negli ultimi anni ha saputo raccogliere attorno a sé pubblico e contratti discografici. Tra gli esponenti principali della drill italiana (assieme a rapper come Rondodasosa, Vale Pain e Sacky) entrambi hanno vissuto un'infanzia difficile fatta di case famiglia, abbandono, assistenti sociali e talvolta di carcere, come nel caso di Baby Gang. Ed entrambi i rapper hanno cantato tutte queste difficoltà nelle loro canzoni e nei loro album: non è un caso che l'ultimo album di Baby Gang si chiami "Delinquente"mentre Neima Ezza ha scritto pezzi come "Perif", abbreviazione alla francese di "periferia" e "Banlieue". Da anni i due rapper sono tra i giovani più promettenti della scena – con collaborazioni internazionali importanti con rapper del calibro di Sofiane -, ma come talvolta capita, sono accompagnati da una storia giudiziaria complessa.

Chi è Baby Gang

Nella canzone che apre "Delinquente" Baby Gang canta "Non è colpa di mamma, fréro, se sono nato una testa calda. Cresciuto in casa famiglia, immagina che meravigli, in mezzo a assistenti sociali, mi hanno levato dalla mia famiglia" e anche "Baby, di notte sì non dorme mai, sto sveglio coi demoni a parlare di moolah, come fare i money senza entrare a San Vittore". Insomma, spesso e volentieri l'io che canta si sovrappone alla biografia del rapper. Baby Gang è un rapper di Lecco classe 2001 che ha raccontato la sua esperienza nel carcere minorile Beccaria di Milano in "Cella uno" e "Cella due" che comincia proprio campionando una serie di telegiornali che fanno il suo nome ottenendo enorme popolarità, ma è con "Delinquente" che conferma la sua notorietà anche grazie alle collaborazioni con artisti internazionali e con italiani come Sacky e Capo Plaza.

Chi è Neima Ezza

Neima Ezza è uno dei giovani esponenti della drill italiana e nelle canzoni racconta proprio la propria vita, fatta di routine quotidiana, il quartiere e le persone che lo abitano: "Vogliono condannarci, non hanno prove. Si nasce poveri, ma non si muore, ho fatto del male per stare bene e ho venduto morte insieme a Bene (…) Sto posto non l’ho scelto, è lui che ha scelto noi. I grandi vendevano coca, per noi erano eroi, dentro sto palazzo ci faccio un ergastolo" rappa Ezza in "Banlieue", brano che arriva dopo l'Ep "Perif" e la firma con Sony Music Italia. Tra le canzoni di Ezza ancue "Amic" e "Block".