Chi è Viola, dal duetto su TikTok con Fedez a “Se ti va” sulla libertà di essere sé stessi Solo l’anno scorso, Eleonora Viola era una studente magistrale con una passione per il canto. In poco meno di 12 mesi, la giovane creator di TikTok ha raggiunto oltre 250mila follower, duettando in un video con Fedez da oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e pubblicando il suo primo singolo “Se ti va”, che presenterà durante il Ted X di Vicenza.

A cura di Vincenzo Nasto

Tutto era cominciato lo scorso novembre, con la sua prima cover su TikTok di Lana Del Rey, un brano come "Summertime Sadness", che aveva toccato le corde giuste per migliaia di fan, con il video che aveva ottenuto oltre 300mila visualizzazioni. L'ascesa alle cronache digitali di Eleonora Viola, in arte Viola, è uno strappo estemporaneo, un salto nel vuoto che l'ha vista prima esprimere la sua passione per il canto e per il pianoforte, e poi l'ha vista protagonista come cantautrice nella produzione di strofe che toccavano argomenti d'attualità come uguaglianza, parità di diritti, lotta al razzismo e all’omofobia. Un processo che ha avuto due momenti salienti: il primo video da oltre un milione, realizzato con la cover di "Me so' mbriacato" di Mannarino, ma soprattutto il duetto sul profilo ufficiale di Fedez, un video che ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel frattempo la cantante ha pubblicato anche il suo primo singolo ufficiale, prodotto da Marco Cavaliere e che sarà presentato davanti al pubblico per la prima volta il prossimo 10 ottobre, quando la giovane cantante sarà ospite al Ted X di Vicenza, discutendo del tema della musica sul web e sul ruolo dei social network.

Il successo su TikTok e il duetto con Fedez

Negli ultimi mesi, le sue cover e i suoi video su TikTok hanno raccolto qualcosa come oltre cinque milioni di visualizzazioni, rendendo @eleviola una delle creator musicali più famose del panorama TikTok Italia. Un processo di crescita costante, ma con alcuni strappi importanti. La creator romana, avvicinatasi sin da piccola alla musica grazie alla sua passione per il canto e per il pianoforte, ha esordito su TikTok lo scorso novembre, esibendosi in una sua cover acustica del brano "Summertime Sadness" di Lana Del Rey, il primo passo verso la conquista di una fama nazionale. Nelle quattro mura della sua cameretta, la ragazza non ha solo cercato di reinterpretare i successi, le hit del passato: la sua fama si deve anche al suo impegno nella sensibilizzazione social di temi d'attualità come uguaglianza, parità di diritti, lotta al razzismo e all’omofobia. Il punto più alto, alcuni giorni dopo l'esibizione di Fedez sul palco del Primo Maggio: la cantante ha deciso di pubblicare una strofa quasi parlata, in cui esprimeva la sua ammirazione per il rapper milanese, che si era esposto pubblicamente. Un video repostato da Fedez e che ha collezionato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, un successo insperato e che ha aperto ancora di più l'interesse del pubblico nei suoi confronti.

La prima volta sul palco con "Se ti va" al Ted X di Vicenza

Con il passare del tempo, le strofe a sfondo sociale si sono moltiplicate, riempendo il feed della cantante su TikTok. In molti avevano immaginato che sarebbe avvenuto prima o poi, e infatti prima dell'estate il produttore Marco Cavaliere ha deciso di investire nella voce di Viola, facendole registrare e poi pubblicare il singolo "Se ti va". Il brano, da luglio su tutte le piattaforme di streaming digitale, ha superato i 180mila ascolti su Spotify, dando la possibilità alla cantante di esibirsi il prossimo 10 ottobre al salone Ted X di Vicenza. All'evento, la giovane cantante interverrà per parlare del tema della musica legata al web e del ruolo dei social network nella crescita attuale. Alla fine dell'intervento, la cantante potrà esibirsi per la prima volta dal vivo con il brano "Se ti va": il primo passo per una futura carriera musicale. Nel frattempo, Viola ha anche deciso di dedicarsi appieno alla musica, mentre frequenta un corso di laurea magistrale, con un passato che racconta anche piccole esperienze internazionali, prima in Canada e poi in Germania.

Il testo di Se ti va

No ma il piercing non mi piace

Io lo toglierei

È questo quello che mi dicono ogni volta che si fanno i c**zi miei

E non è nemmeno questo il problema

È che è solo l’inizio

Di una carrellata di pretese che poi

Diventano un supplizio

Una volta un mio ex mi disse

Dimagrisci e niente mare

Come se io da sola al mare

Non ci riuscissi proprio ad andare

Come se non avessi gambe

Una macchina, un’amica ed una voce

Per mandarlo a Fancu-

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Ti va

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Vuoi

Cambio come il vento quando soffierà

Se ti va

Cambia come se nessuno guarderà

Se ti va

Non capisco poi il bisogno di

Contestare ogni cosa

Come quando mi hanno detto

Non ti puoi vestir di rosa

Questa vostra fissazione sul controllo della gente

Forse non vi è chiaro ma non porta proprio a niente

Non è quello che mi dite a definire ciò che sono

Non è quello che indosso ma il modo in cui ragiono

E se questo non ti basta il problema non è il mio

Cambio strada e colore

Adesso sono io

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Ti va

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che

Vuoi

Cambio come il vento quando soffierà

Se ti va

Cambia come se nessuno guarderà

Se ti va

Questa è una corazza, ormai tutto mi rimbalza

Non ho tempo per pensare

Levare, lascia stare

È questo quello che devi fare per salvar te stesso

Fa’ ciò che vuoi senza poi pensare al resto

Devi farlo senza chiedere il permesso

E fare quello che