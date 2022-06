Chi è Danny Lazzarin, dal format “Giochi da gentlemen” alla sfida freestyle con xMurry Chi è Danny Lazzarin, il creator di YouTube Italia con la passione da bodybuilder, in tendenza su YouTube con “Giochi da Gentleman” e il freestyle con xMurry.

xMurry e Danny Lazzarin 2021, screenshot video YouTube "Battaglia Rap 2"

912mila iscritti, in un percorso che ha portato Danny Lazzarin, in sei anni, a diventare uno dei visi più riconosciuti di YouTube Italia. Il creator, diventato famoso per il suo amore per il fitness e per i contenuti social riguardo alla sua attività da bodybuilder, negli ultimi anni ha ampliato il suo spettro, tra vlog e collaborazioni con altri importanti youtuber italiani, come Maurizio Merluzzo, xMurry, alias Giorgio Muratore, e Thomas Hungry, nome d'arte di Thomas Marenduzzo. I quattro sono protagonisti da mesi del format "Giochi da Gentlemen", in tendenza su YouTube nelle ultime ore con il video "Con le supercar", che ha collezionato oltre 700mila visualizzazioni in due giorni. Nel frattempo, negli scorsi mesi, Lazzarin si è lanciato anche nel mondo della musica, con ironia, in due puntate del format "Battaglia rap". Durante l'episodio, lui, xMurry e GiampyTek, si sono sfidati in una gara di freestyle, un contenuto musicale che apre una nuova sfumatura nell'intrattenimento del suo canale YouTube.

Giochi da Gentlemen in tendenza su YouTube

Oltre 100 chilogrammi di muscoli caratterizzano la figura imponente di Danny Lazzarin, uno dei creator più riconoscibili di YouTube Italia. Nato a Vicenza, fin da giovane è vicino alle discipline di Bodybuilding e Powerlifting, per poi spostare la sua passione e la sua attenzione sui social. L'esordio avviene attraverso la pagina Facebook "MPD – Malati di Palestra", che diventa un punto di aggregazione per contenuti sul mondo del fitness, da meme a news da ogni parte del mondo. Il successo della pagina, che oggi conta più di 180mila seguaci, lo porta a sbarcare su YouTube, dove fin da subito collabora con creator del calibro di Michael Spampinato, Blink46, Sim1Workout, Maurizio Merluzzo e Marco Sarcone. Tra le iniziative più interessanti degli ultimi anni, sicuramente c'è la formazione social che lo vede con Maurizio Merluzzo, xMurry, alias Giorgio Muratore, e Thomas Hungry, nome d'arte di Thomas Marenduzzo, nel format "Giochi da Gentlemen". Nei video, i quattro creator, tutti rigorosamente in smoking, si esibiscono in sfide social, come nell'ultima puntata con le supercar, insultandosi con un gergo aulico. Proprio l'ultimo video, è primo in tendenza su YouTube, collezionando oltre 700mila visualizzazioni in due giorni.

La sfida rap con xMurry e Giampytek

Solo qualche mese fa invece, sul suo canale YouTube era apparso un format che poteva anche dare una dimensione diversa al suo voler intrattenere il pubblico. Spinto dalla collaborazione con i canali di xMurry e GiampyTek, al secolo Pietro Prestigiacomo, i tre si sono sfidati in due battaglie freestyle, attraverso episodi apparsi su YouTube: il primo sul canale di xMurry, il secondo su quello di Lazzarin. Durante le due puntate, i tre creator hanno ripreso le loro sfide 1 vs 1, con Lazzarin che è sembrato quello più meccanico davanti al microfono, ma anche quello preso maggiormente di mira, in maniera ironica, sulla sua calvizie. Nella seconda puntata, xMurry incomincia una sua strofa cantando: "Caz** ridi Danny, non sei mica un granny, hai solo due denti, perderai anche quelli come i capelli". La risposta è affidata nella barra successiva a Lazzarin, che risponde: "Ok tu ridi, perché hai i denti, io ne ho due ma son tremendi. Sono un vampiro, ho due canini, io ti azzanno e non respiri".