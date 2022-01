Chi è Angie, tra il passato a The Voice e il successo musicale su TikTok con “Scusa” Angelica Ibba è uno dei creator musicali più importanti di TikTok Italia, e ha pubblicato negli scorsi giorni il suo brano d’esordio “Scema”.

A cura di Vincenzo Nasto

21 anni e oltre 10 passati a vivere di musica, di canto: protagonista di trasmissioni come "Ti lascio una canzone" su Rai1, "The Voice of Italy" su Rai2 e "Tra sogno e realtà" su La5. Angelica Ibba, la giovane cantante sarda che ha da poco pubblicato il singolo "Scema" è ancora di più, infatti solo nell'ultimo anno è diventata una delle creator musicali più seguite di TikTok Italia. Oltre 200mila follower sulla piattaforma cinese e 20mila su Instagram, che stanno aiutando la giovane cantante a rendere virale ogni suo contenuto musicale, dalla cover piano e voce di brani famosi, fino a sue pubblicazioni. Nel frattempo, solo pochi mesi fa si è aggiudicata il contest del portale web Webboh.it, esibendosi a Mirandola con artisti importanti come Matteo Romano, prossimo concorrente del Festival di Sanremo 2022, ma anche Random, Emanuele Aloia e Alfa. A novembre dello scorso anno è arrivata anche la finale del Festival NYCanta in onda su Rai Italia.

Il successo su TikTok e la pubblicazione di Scema

Sembra aver trovato una nuova strada, Angelica Ibba, un nome nuovo della musica italiana ma già conosciuto negli scorsi anni per alcune sue partecipazioni televisive. Nel 2021 la cantante ha trasformato il proprio personaggio sui social, diventando una delle creator musicali più seguite su TikTok Italia. Virali, oltre le cover piano e voce di alcuni artisti italiani e internazionali, anche la pubblicazione del suo nuovo singolo "Scema". Il brano, prodotto da Riccardo Scirè e scritto insieme a Adel Al Kassem, è un chiaro rimando agli ultimi 20 mesi, l'alienazione e la solitudine che si fanno spazio nella testa della cantante, che ha commentato così: "È nata dopo un lungo periodo in cui ero piena di insicurezze e di paure. Non riuscivo nemmeno a dormire bene per paura di non essere abbastanza e avevo tanta ansia di deludere le persone che credono in me. Uscivo meno di casa e a volte paragonavo la mia vita a quella di altre ragazze sui social che mi sembravano migliori di me. Scrivere Scema è stato il primo passo per superare queste insicurezze e spero possa aiutare chi sta vivendo le stesse cose e li faccia sentire meno soli". Oltre 200mila follower su TikTok e 20mila su Instagram potrebbero essere il punto di partenza giusto per il successo del brano, che pian piano sta incominciando a raccogliere adesioni, come testimoniano le centinaia di migliaia di visualizzazioni sotto i suoi post.

La partecipazione a The Voice con J-Ax

Solo alcuni anni prima, Angelica Ibba sembrava una delle artiste più promettenti del panorama italiano, partecipando all'età di nove anni alla quarta edizione di "Ti Lascio una canzone": la cantante ci ritornerà anche nel 2014 accompagnata dal Piccolo Coro di Sant'Efisio. La mancata vittoria del programma non scoraggia la giovane Angie World, che partecipa nel 2018 alle blind auditions di "The Voice Of Italy" con il brano "Issues" di Julia Michaels, facendo girare tutti i giudici: tra di loro J-Ax, Al Bano, Cristina Scabbia e Francesco Renga, con la scelta della giovane cantante che ricade sul rapper milanese, che la accompagna fino ai Knock-Out. Solo pochi mesi fa si aggiudicava il contest del portale web Webboh.it, che l'ha portata all'esibizione finale a Mirandola con artisti del calibro di Matteo Romano, prossimo concorrente del Festival di Sanremo 2022, ma anche Random, Emanuele Aloia e Alfa.

