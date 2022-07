Checco Zalone al Jova Beach Pary di Barletta, il pubblico impazzisce sulle note di Angela Checco Zalone è stato ospite al Jova Beach Party di Barletta insieme a Giuliano Sangiorgi. I tre artisti si sono divertiti a cantare “Angela”, uno dei brani più noti del comico pugliese.

A cura di Ilaria Costabile

Continua il tour del Jova Beach Party nelle spiagge italiane, ed ecco che il cantante toscano è arrivato a Barletta, in Puglia, dove ha fatto ballare il pubblico accorso per vederlo e sul palco dello show sono stati chiamati anche degli ospiti d'eccezione, si tratta di Checco Zalone e Giuliano Sangiorgi che si sono dilettati in una esibizione incredibile per il pubblico.

Checco Zalone e Giuliano Sangiorgi ospiti di Jovanotti

Sono bastati pochi minuti e l'accenno di alcune note di Angela del comico pugliese, per entusiasmare il pubblico che ha accolto Luca Medici con non poco clamore. Ed è così che un inedito trio formato da Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Checco Zalone ha iniziato a cantare proprio il celebre brano che, ormai, è entrato negli annali della musica leggera e allo stesso tempo della canzone comica che è il marchio di fabbrica dell'attore e regista pugliese. Non sono mancati nemmeno momenti di ilarità, quando ad intonare qualche verso della canzone è intervenuto il cantante dei Negramaro e Zalone si è alzato dicendo: "Giuliano, però non puoi cantare male una bella canzone", scatenando le risa del pubblico.

Il successo del Jova Beach Party

Il Jova Beach Party si conferma uno degli eventi musicali più amati dai fan dell'artista toscano, che unisce la voglia di divertirsi, ballare, condividere una giornata all'insegna della musica, ma consente anche di assistere alle esibizioni di svariati ospiti che arrivano sul palco di Jovanotti suggellando una grande amicizia e comunione artistica. Dopo la tappa pugliese, tante altri sono gli appuntamenti previsti per il prossimo mese, fino ad inizio settembre, durante il quale Jovanotti girerà ancora l'Italia, toccando altre zone del Centro Sud della penisola, con tante sorprese per coloro che hanno acquistato il biglietto e non attendono altro che scatenarsi a ritmo di musica.