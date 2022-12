Che fine ha fatto l’atmosfera del Natale? All I Want For Christmas indietro nelle classifiche Manca una settimana a Natale e “All I want for Christmas” è ancora dietro in classifica, ma difficilmente lo sarà ancora la prossima settimana.

A cura di Redazione Music

Se si guarda ai risultati globali, "All I want for Christmas" continua a essere un must del periodo estivo, merito anche delle tantissime playlist a tema che hanno la canzone di Mariah Carey al primo posto. Eppure questo spirito natalizio non trova tantissimo spazio in Italia dove una delle canzoni di Natale per antonomasia è ancora lontano dai posti alti della classifica, come si vede nelle due principali in streaming e soprattutto nell'ultima classifica ufficiale dei singoli, targata FIMI, e uscita venerdì scorso, a una decina di giorni dal Natale. Nonostante nel mondo la canzone, quindi, sia in testa, in Italia fa ancora un po' di fatica.

Nelle principali classifiche delle canzoni più ascoltate della settimana e del momento in Italia, infatti, la canzone di Mariah Carey non è neanche nella top 10, e nessuna canzone natalizia riesce a sfondare il muro delle posizioni alte. Nella Top 50 di Spotify, infatti, "All I Want for Christmas" è solo al ventiseiesimo posto, mentre nella classifica settimanale, "Brani Top Italia", la canzone di Carey è in tredicesima posizione con un milione e duecento mila ascolti, in ascesa rispetto alla settimana scorsa. Va meglio nella classifica settimanale della FIMI, con il brano che occupa la quinta posizione alle spalle delle canzoni di alcuni rapper.

Sì, perché in streaming la canzone natalizia paga l'uscita della deluxe dell'album di Lazza "Sirio" (Concertos)", ma anche le canzoni dell'ultimo album di Shiva a cui si aggiunge la hit di Quevedo "BZRP Music Sessions 52", il singolo di Geolier "Chiagne" e anche "Ricordi" dei Pinguini Tattici Nucleari, che fanno il buono e il cattivo tempo in classifica. Lo stesso discorso vale ance per la classifica FIMI che la vede alle spalle di alcuni degli artisti già citati. Insomma, la canzone di Carey sale piano piano e probabilmente, come nel 2021, guadagnerà il primo posto solo nell'ultima classifica, quella della settimana natalizia, come avvenne lo scorso anno quando riuscì a scalzare Marracash solo negli ultimi sette anni.

L'Italia funziona diversamente dai Paesi anglosassoni che nelle classifiche giornaliere di Spotify vedono già un po' di pezzi natalizi salire verso la vetta nei giorni immediatamente precedenti al Natale. Negli Usa e in Gran Bretagna, infatti, le classifiche ufficiali sono già occupate dalle canzoni delle festività, con Mariah Carey in testa alla Billboard 100, ovvero la classifica dei singoli Usa, mentre in Gran Bretagna in testa ci sono i Wham con Last Christmas, seguita proprio da "All I want for Christmas" che si prende la seconda posizione. Insomma, il nostro Paese ci mette giusto un po' di tempo, eppure anche quest'anno, complici le playlist che metteremo durante le feste, dovremmo rivedere in testa Mariah Carey, altrimenti che Natale sarebbe?