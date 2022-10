Che cosa è Normale per Giorgia: cosa sappiamo del prossimo singolo in uscita a novembre Giorgia ha annunciato il ritorno con una nuova canzone, “Normale”, per il prossimo novembre.

A cura di Redazione Music

Giorgia è pronta a tornare con il nuovo singolo a quattro anni dal suo ultimo album "Pop heart". Come di consueto in questi anni anche lei ha scelto di nascondere tutti i post dal suo account Instagram, così da far capire che stava tornando e così è stato. La cantante, infatti, ha annunciato un nuovo singolo per novembre che dovrebbe chiamarsi "Normale". Ed è questo, infatti, il concetto e la parola attorno a cui girano i primi due video che ha scelto per tornare su Instagram: due video in cui parla ai fan interrogandosi, proprio, sul significato che oggi ha questa parola per la gente.

I video sono girati dall'attore e regista Rocco Papaleo, che potrebbe essere colui a cui è affidato anche il video di questa nuova canzone: nel primo si vede Giorgia seduta a terra che si riprende col cellulare a cui rivolge queste parole: "La normalità esiste? Non è un concetto soggettivo? Ognuno avrà la sua, ci sono dei canoni. A me la parola ‘Normale’ ha sempre fatto un po’ paura, forse è un fatto generazionale perché mentre io crescevo essere normale era considerato essere banale, bisognava essere originali a tutti i costi". A quel punto la cantante prima va via in monopattino e poi chiede ad alcune persone cosa sia per loro la normalità, anzi cosa sia normale, per loro, prima di chiudere con Papaleo, discutendo del video che sarà.

Lo schema è uguale nel secondo, con la cantante che girandosi un video selfie si dice: "Vivo in un quartiere storico e popolare di Roma e parlando con le persone mi sembra di capire che tutti, più o meno cercano la normalità e la identificano con un lavoro, con un affetto, con un momento di pace, di libertà. Ma quanto queste cose sono normali, oggi?". A quel punto torna dalle persone per strada e chiede cosa sia la normalità, ricevendo risposte come la famiglia, essere se stessi, essere un supereroe o fare la differenza, fino a Papaleo che dice: "Io non mi sento normale, purtroppo. O per fortuna". Normale dovrebbe uscire a novembre, ma per il giorno bisogna ancora aspettare un po'.